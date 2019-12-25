按讚數、粉絲互動都計分　文化大學辦「臉書粉專大賽」行銷碩士學程奪冠

▲文大臉書粉專評審會議，左一文大敎務長方元沂、右一廣告系助理教授邱于平，右二華視新聞部編審周長勝、左二麥肯廣告資深業務經理杜彥樺。（圖／文化大學授權提供）

記者崔至雲／台北報導

文化大學今（25日）舉辦全校系所臉書粉專大賽，以強化與準大學新鮮人及家長的互動，提供更完善的系組導航服務。文大校長徐興慶指出，現在的年輕學子已是「數位原住民」的一代，學校也應強化數位傳播能力，透過這次比賽，期能一方面使各系所熟悉運用臉書工具，即時且貼近年輕人的思維，並打破過去學校行政體系嚴肅難親近的距離。

文大指出，近年來在少子化影響下，各大學系所為爭取高中生及家長的青睞，無不使出渾身解術，搶攻新聞版面及社群媒體，各校系為搏得眼球關注，爭相拉「讚」。文大臉書粉專大賽是由廣告學系主辦，系主任鈕則勳強調，比賽會以粉絲按讚數目、貼文及內容創意、與粉絲互動程度、及網路橫幅的設計風格等，做為評分依據。

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評審會議今日舉行，包括校方代表文大敎務長方元沂、廣告系助理教授邱于平，以及校外專業人士華視新聞部編審周長勝、麥肯廣告資深業務經理杜彥樺、ETtoday新聞雲主播李孟靜等，共聚一堂，將對各系所表現提出實質建議。

臉書大賽評審結果，第一名行銷碩士學位學程，第二名新聞學系，第三名語文教學中心。佳作三名，舞蹈學系、運動與健康促進學系、財務金融學系。文大表示，近來鼓勵各系所配合職場需求，找出特色亮點，讓學生與職場接軌，吸引學生入學就讀。

文大也說，粉專大賽的活動可強化文大各系所數位行銷能力，明顯區隔該校之競爭對手學校，並藉由各系所創意粉專的建立，針對目標對象進行更精確的資訊投放，更可透過各系所粉專建構，強化本校招生的統合戰力，特別是迎向新的一年，各系所躍躍欲試，企思展現文大數位社群新氣象。