台南高工可望併入成大！最快8月成附屬高職　計畫書已送教育部

▲台南高工。（圖／翻攝台南高工官網）

記者崔至雲／台北報導

近年吹起高教合併風，就連高職併入國立大學也成了校園計畫的一部分。成功大學主秘李俊璋向《ETtoday新聞雲》證實，日前成大與國立台南高工雙方校務會議已通過將台南高工改隸成大，近期也已將計畫書提報到教育部，最快明年8月可望掛牌，期望盡快能成為「大學引導高中技職教育」的示範者。

李俊璋說，台南高工改隸成大案，其實已經討論5、6年了，但為讓行政程序更完備，歷經多次協商討論，終於在近期將此事定案，目前已將計畫書提交到教育部。

李俊璋指出，成大前身是工學院，南工也是著重在理工專業，期待兩校的合併將立下大學引導高中技職教育的典範，未來成大也可協助南工提升專業技術與國際能見度，學校教育與職業訓練做緊密結合。

請繼續往下閱讀...

▲成功大學。（圖／翻攝成功大學臉書）

對此，教育部表示，台南高工申請改隸為國立成功大學附屬學校案，2校業於102年間提經各該學校之校務會議通過，台南高工並於103年4月30日將改隸計畫書報教育部審查。

教育部也說，目前已針對104年5月15日、104年8月6日及105年12月30日先後召開3次審查會議；經台南市政府教育局於105年12月30日教育部召開之審查會議上表示，考量教育部刻正與台南市政府研商台南市轄內高級中等學校未來改隸事宜，建議2校合併案暫緩，經會議決議尊重台南市政府之建議，爰本案暫緩審議至今。

預計兩校何時確認整併？教育部指出，如2校仍有持續推動學校改隸合併之規劃，應依教育部105年12月30日第3次審查會議之審查意見，修正改隸計畫書，重新提送各該學校之校務會議通過後，再報教育部續行審查。

