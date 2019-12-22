國立大學爆一連串荒唐論文！私校工會重批：為搶學生掛羊頭賣狗肉

▲海洋大學航管系論文遭爆寫美甲、老街懷舊等不相干 。（圖／國立海洋大學 提供）



記者許展溢／台北報導

國立海洋大學遭爆航運管理系論文寫美甲、老街懷舊等不相干，全國私校工會今（22日）下午批這是掛羊頭賣狗肉，一切都是為了搶學生，且此問題存在多年，顯示高教品保制度並不健全，重量而不重質。

今年11月私立中州科技大學被爆機械所論文寫命理和夜市，接著建國科技大學也被指電子工程所寫噴泉舒壓論文，現在又傳出國立大學淪陷，不僅海洋大學，甚至彰化師範大學會計學系論文竟是寫「地理風水」。全國私校工會理事長尤榮輝說，現在不僅私立有此問題，連老牌國立大學也都有此現象，但這樣的問題存在多年，可見高教品保制度並不健全，重量而不重質。

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尤榮輝表示，大學系所均明訂有教學目標與核心能力，海洋大學航運管理學系的教學目標及核心能力均明白指出在培養「航運物流管理」相關專業人才，而碩論卻出現美甲、老街、農會經營、壽險客戶管理等不相關的主題，不免讓外界質疑「掛羊頭賣狗肉」。

▲全國私校工會希望教育部普查並檢討制度上的缺失。（圖／記者崔至雲攝）



尤榮輝認為，說穿了就是為了搶學生，系所只要掛上「科技管理」或「企業管理」就可以廣開招生大門，只要大學畢業，無論大學主修什麼專業都可以報名，只要繳交書審資料，經過簡單口試就可入學。入學後又容讓學生根據自己的背景寫畢論，所以才會出航管寫美甲、會計寫風水的怪象。如果大學研究所為了招生而讓學生「好進好畢業」，跟販賣文憑的學店差多少？

全國私校工會指出，雖然各行各業都需要管理，但術業有專攻，系所畢論探討「管理」仍不應脫離系所專業，海洋大學說管理題目可包山包海是不符學術專業的說法。

尤榮輝說，在國外，各大學研究所都會要求非系所專業背景學生補修大學部學分，畢論主題也必須與系所專業相關，這是任何一所正常大學的基本教育責任，反觀國內的許多大學為廣招生在研究所設「科技管理組」或「企業管理組」，或以EMBA專班名義容讓各種背景學生輕鬆入學，不用補大學部學分，甚至允許畢碩偏離系所專業，這種走法令漏洞的作法，實在有違教育良心和學術專業，讓大學有學店化或野雞化之虞。碩士畢業論文偏離系所專業是高教的亂象之一，建請教育部普查並檢討制度上的缺失。

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