　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！高教潰堤...學生別選「地雷學校」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲尤榮輝建議學生不要選「地雷學校」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

高教近來問題多，其中近來荒唐寫不符合專業的論文不僅發生在私立學校，連老牌國立大學也都有，對於未來大環境，全國私校工會向《ETtoday新聞雲》表示，除非政府召開國是會議提出對策，否則學校辦學品質會一直往下降。

工會理事長尤榮輝說，少子化趨勢衝擊到私校經營，甚至改變整個高教生態，不少學校為節省成本、開源節流，一堆怪象、亂象就出現。以師生來看，老師可能會被違法減薪、扣獎金等，大部分私立學校更沒年終獎金，甚至違法不續聘，剝奪工作權，進而增加老師負擔。

請繼續往下閱讀...

學生部分，尤榮輝表示，當整個環境教育資源枯竭，學校學費收入、政府補助減少，就是教育品質下降的時候，尤其私立中後段學校最明顯，學生受教權會受到直接影響。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國私校工會表示，少子化趨勢衝擊私校經營，甚至改變整個高教生態，影響學生受教權。（示意圖／記者林敬旻攝）

尤榮輝認為，高教體制結構沒有與時俱進，目前仍用舊體制因應新變局，未來亂象還會層出不窮，加上國立大學也會搶學生，因此私立大學中的科技大學和技職體系狀況會愈來愈嚴重。

至於能怎麼改善？尤榮輝說，已呼籲多次，政府應趕快面對整個高教生態變局，召開國是會議，把問題攤開來、找出來，提出解決方案，並批目前的教育部就是抱著得過且過的心態，放任學校自生自滅，即便有轉型退場機制，也還是有很多爭議。

另外，尤榮輝重申，少子化加上各方面資源愈來愈少，原靠8成學費收入經營的學校，就算有好的學生也是無法好好辦學，品質會一直下降，並舉例逢甲、輔仁和東吳等大學也是很辛苦。他也提，學生要注意的是「不要選到地雷學校」，因為不知道何時會退場，建議家長和同學不要被學校的獎助學金或優惠學費吸引了。

ET快訊
已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬
LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊
PO韓國瑜親女嬰照惹議　醫師出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！高教潰堤...學生別選「地雷學校」

郵局ATM大進化！2022年可「掃臉」提款　明年底先試辦QR code無卡提款

扛債百萬租屋過活！他照顧30獨居老人每月送餐600份...自豪說：我最富有

「危老＋都更博覽會」寓教於樂口碑爆棚　都更2.0元年＋危老條例助攻　臺灣企銀當你的神隊友

大媽瘋狂推銷...她強硬拒絕N次　竟遭「握住後照鏡」攔路：不減肥容易腦中風欸

「一周慢跑一次不夠」...9大錯誤運動觀念　你犯了幾個？

筆耕70年！作家林良辭世　文化部長鄭麗君悼：台灣文學界永遠溫暖的小太陽

陳吉仲談花生之亂：大選前不希望特定人物炒作傷害農民

「南迴改」今通車隧道名未定案　公路總局：沒共識前先用暫時命名

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！高教潰堤...學生別選「地雷學校」

郵局ATM大進化！2022年可「掃臉」提款　明年底先試辦QR code無卡提款

扛債百萬租屋過活！他照顧30獨居老人每月送餐600份...自豪說：我最富有

「危老＋都更博覽會」寓教於樂口碑爆棚　都更2.0元年＋危老條例助攻　臺灣企銀當你的神隊友

大媽瘋狂推銷...她強硬拒絕N次　竟遭「握住後照鏡」攔路：不減肥容易腦中風欸

「一周慢跑一次不夠」...9大錯誤運動觀念　你犯了幾個？

筆耕70年！作家林良辭世　文化部長鄭麗君悼：台灣文學界永遠溫暖的小太陽

陳吉仲談花生之亂：大選前不希望特定人物炒作傷害農民

「南迴改」今通車隧道名未定案　公路總局：沒共識前先用暫時命名

抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

春節禮盒沒想法？PAUL推激美馬卡紅珠寶盒 、Lady M有應景糖果藏寶箱

拿34元牛奶糖放外套內！嘉義女被抓包2次…偷竊累犯判拘20天

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

高雄曳引車勾路樹「連根拔」！　車頂遭壓凹駕駛頭部受傷

宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

《葉問4：完結篇》全台4天5000萬！最後一幕「複製歷史畫面」催淚

韓國瑜親女嬰惹議...吳宗憲喊話「不要泛政治化」：台灣的溫暖在哪裡

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

北漂年輕人沒買到車票　挺小英的台中霸氣老闆給半天假

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

星宇航空貳號機返台降落小港機場

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

做別墅給往生父母　爸入夢「我沒鑰匙…」女兒猜到原因

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

兒子反常失控爆哭！　她接到「一通電話」秒懂

北東周四晚先變天探13度　「颱風水氣接力」全台雨3天

一周天氣出爐！巴逢帶水氣...周五全台有雨

只敢萬年黑褲　網曝白褲最困擾1點…超共鳴

更多熱門

相關新聞

今迎86歲生日　日上皇仍愛寫論文

今迎86歲生日　日上皇仍愛寫論文

日本上皇明仁23日迎來86歲生日，這也是上皇退位後的第一個生日。宮內廳透露，上皇明仁現在每天都忙著整理行李，準備明年3月搬至位於東京都港區的高輪皇族邸，剩下時間則是前往生物學研究所，重拾魚類學者的身分，撰寫鰕虎亞目魚類的新論文。

國立大學爆一連串荒唐論文！私校工會重批

國立大學爆一連串荒唐論文！私校工會重批

國立大學論文崩壞！航管、會計寫美甲、風水

國立大學論文崩壞！航管、會計寫美甲、風水

長榮中學沒錢發薪　教育部赴校調查

長榮中學沒錢發薪　教育部赴校調查

台南立人國小新建幼兒園陳亭妃爭取成功

台南立人國小新建幼兒園陳亭妃爭取成功

關鍵字：

高教教育部全國私校工會尤榮輝輔仁大學東吳大學逢甲大學國立大學論文私立大學技職體系科技大學

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面