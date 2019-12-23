教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！高教潰堤...學生別選「地雷學校」

▲尤榮輝建議學生不要選「地雷學校」。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

高教近來問題多，其中近來荒唐寫不符合專業的論文不僅發生在私立學校，連老牌國立大學也都有，對於未來大環境，全國私校工會向《ETtoday新聞雲》表示，除非政府召開國是會議提出對策，否則學校辦學品質會一直往下降。

工會理事長尤榮輝說，少子化趨勢衝擊到私校經營，甚至改變整個高教生態，不少學校為節省成本、開源節流，一堆怪象、亂象就出現。以師生來看，老師可能會被違法減薪、扣獎金等，大部分私立學校更沒年終獎金，甚至違法不續聘，剝奪工作權，進而增加老師負擔。

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學生部分，尤榮輝表示，當整個環境教育資源枯竭，學校學費收入、政府補助減少，就是教育品質下降的時候，尤其私立中後段學校最明顯，學生受教權會受到直接影響。

▲全國私校工會表示，少子化趨勢衝擊私校經營，甚至改變整個高教生態，影響學生受教權。（示意圖／記者林敬旻攝）



尤榮輝認為，高教體制結構沒有與時俱進，目前仍用舊體制因應新變局，未來亂象還會層出不窮，加上國立大學也會搶學生，因此私立大學中的科技大學和技職體系狀況會愈來愈嚴重。

至於能怎麼改善？尤榮輝說，已呼籲多次，政府應趕快面對整個高教生態變局，召開國是會議，把問題攤開來、找出來，提出解決方案，並批目前的教育部就是抱著得過且過的心態，放任學校自生自滅，即便有轉型退場機制，也還是有很多爭議。

另外，尤榮輝重申，少子化加上各方面資源愈來愈少，原靠8成學費收入經營的學校，就算有好的學生也是無法好好辦學，品質會一直下降，並舉例逢甲、輔仁和東吳等大學也是很辛苦。他也提，學生要注意的是「不要選到地雷學校」，因為不知道何時會退場，建議家長和同學不要被學校的獎助學金或優惠學費吸引了。