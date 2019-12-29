停車場拍饒舌MV遇槍擊！休士頓住宅區爆多名槍手掃射　至少2死7傷

▲ 休士頓發生2死槍擊案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓當地時間27日晚上發生槍擊案，當時一群人正在一處停車場拍攝音樂錄影帶，未料突然出現槍手掃射，造成2名西語裔年輕男子死亡及至少7人受傷，其中1人狀況危急。

哈立斯郡（Harris County）警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）在記者會上說明，事發時一群人在休士頓北部哈立斯郡斯馬特街（Smart Street）住宅區停車場拍攝饒舌MV，晚間9時30分左右遭槍手襲擊，導致20歲的岡薩雷斯（Gonzalo Gonzalez）及22歲的希門尼思（Jonathan Jimenez）當場身亡，1人情況危急，另還有6人受傷，年齡介於17至23歲；不排除有其他傷者在警方趕到前就離開現場。

Update: we are now at 9 total gunshot wound victims: 2 were confirmed deceased at scene, 1 was critical, the others remain hospitalized. Anyone with info is urged to call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. https://t.co/f0AtkRMZGH — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 28, 2019

警方初步判斷，受害者遭埋伏在車內或步行的槍手伏擊，正調查詳細案情，但因案發現場範圍太廣，調查可能會很複雜，「狀況非常嚴重。這是個住宅區，既有住宅，也有公司、殯儀館、學校和教堂。槍手開了很多槍，犯罪現場很大，延伸到幾個街區。」

警方目前還未掌握拍攝MV的受害者組織名稱，也不清楚槍手開槍的動機，未提供任何槍手或其使用的車輛資訊。當被問起槍擊案是否與幫派有關時，岡薩雷斯說明，「不排除這種可能性，但因為我們也還不清楚案情，目前無法多說。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。