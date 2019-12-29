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6醫勸流產！39歲媽懷罕見「雙胞胎唐氏寶寶」　堅持生下「奇蹟」

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▲瑞秋不顧醫生建議將罹患唐氏症的雙胞胎姊妹生下，一家6口相處融洽 。（圖／翻攝Rachael Prescott臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國奧勒岡州（Oregon）39歲媽媽瑞秋（Rachael Prescott），先前被告知懷上雙胞胎女嬰，正當她與32歲丈夫寇迪（Cody）還有2個兒子沉浸在準備迎接家族新成員的喜悅中時，卻被醫生檢驗出胎兒罹患唐氏症及心臟疾病。儘管先後多達6名醫生勸瑞秋進行流產手術，不過她始終不願放棄女兒，堅持將姊妹倆生下。

據《太陽報》報導，住在蒙茅斯（Monmouth）的瑞秋在懷孕8周後，到醫院進行第一次產檢。沒想到經過檢查，醫生告知她腹中的雙胞胎女兒竟然都含有唐氏症染色體，還可能患有心臟疾病，未來恐怕將會出現不少迸發症，面臨許多生活上的困難，讓她聽了相當震驚。

「他們告訴我，我懷的是『同卵唐氏綜合症雙胞胎』，這種機率大概是『百萬分之一』。」瑞秋提到，她在丈夫的陪伴下，陸續至6間醫院進行檢查，不過每位醫生都建議他們最好透過流產受手術將孩子拿掉。即便如此，她卻從未想過放棄女兒，數度拒絕了手術的建議。

瑞秋表示，「當我懷孕後，全家人都很興奮，2個兒子伊斯頓（Easton）和哈德森（Hudson）更是等不及要迎接妹妹們的到來。雖然醫生提到了許多唐氏症的風險，但對我來說，她們是『奇蹟』，我從來就不曾打算放棄我的女兒。」

在瑞秋的堅持下，最終她透過剖腹產，順利生下了雙胞胎女兒夏綠蒂 （Charlotte）和安妮特（Annette），值得慶幸的是，安妮特的心臟相當健康；夏綠蒂則是在6個月大時被檢查出患有心臟病，及時進行了一次手術。

瑞秋在女兒們出生後，開始大量閱讀有關唐氏症的相關書籍、文章，對於唐氏症患者面對的處境還有人權問題感到悲傷。她坦言，自己會投入更多的愛在女兒身上，希望她們可以快樂、健康的長大，並鼓勵家中有唐氏症孩子的父母能勇敢站出來，「撕掉孩子唐氏症的標籤，擁抱真正的他們」。


▲ 瑞秋與老公相當疼愛2個女兒。（圖／翻攝Rachael Prescott臉書）

瑞秋說到，儘管夏綠蒂跟安妮特比起一般的孩子發展得稍微緩慢些，不過除此之外，她們與其他孩子幾乎沒有差異，「她們喜歡到處走動，用自己的腳步來探索客廳的每一個角落，喜歡咯咯笑、喜歡與哥哥們一起玩，也喜歡家中毛茸茸的狗狗麥克斯（Max）。

瑞秋補充，「見證孩子們成長的過程，是我當媽媽最喜歡的部分。我希望在將來，可以引導其他父母放下錯誤的成見，讓唐氏症孩子的待遇往更樂觀的方向發展。我們對女孩們的愛，完全勝過醫療需求加諸在她們身上的情緒壓力，即使從頭再來一次，毫無疑問，我也依然會選擇我的孩子。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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