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恐怖分子名單爆量116萬人！　「人權團體告FBI勝訴」法官1點惹怨

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▲▼FBI。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI自老布希以來，重點逐漸轉移到防禦恐怖分子上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名法官判決，要求政府修改超過一份已知或可疑恐怖分子的觀察名單，該名單上已有超過100萬個名字；然而法官給予聯邦政府自主提出應如何修改，而非指定執行，引起提起告訴的「美國─伊斯蘭關係協會」的不滿。

《美聯社》報導，維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）地方法院法官特蘭加（Anthony Trenga），在這起伊斯蘭人權團體起訴美國政府的訴訟案中，判定前者勝訴，但判決中沒有依人權團體的要求，從名單上指定必須免除的人士，而是將這份秘密名單的刪改選項留給政府提出；特蘭加於今年2月命令政府必須提供狀況報告。

雖然判決結果勝訴，但「美國─伊斯蘭關係協會」的律師阿巴斯（Gadeir Abbas）認為，美國政府針對這份秘密名單，能夠自主做出真的有建設性的改變，希望微乎其微，「我不覺得政府不會做出任何報復性的名單更改，我們預料政府會繼續保有這違法的項目。」

不過特蘭加的判決結果仍有可期待的部分，他今年初在判決中也特別提出，由於過去當事人始終無法確定自己是否被美國政府列入「黑名單」，無法為自己的清白辯駁，也無法提出抗議，因此他要求政府必須提出解決辦法，讓這個計畫能夠更公平。報導於美東時間28日上線，截至當天為止，特蘭加和FBI都拒絕回應此問題。

這份由FBI掌管、數個聯邦機構共享的秘密觀察名單，名為「恐怖分子篩選數據庫」（Terrorist Screening Database），海關和航空業官方都擁有連結數據的權限，用於過篩進入美國的旅客，是否透過邊境偷渡或是否為禁飛名單，不過這只是數據庫使用範圍的一小部分。

截至2017年7月為止，大約有116萬名人士被聯邦政府列入觀察名單，相較於2013年的68萬人，人數在過去4年內明顯激增。其中名單內大多數的人都非美國籍，2017年的名單中，僅4600名美國公民或永久合法公民被列在名單上。

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