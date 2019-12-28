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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／海南成立國際知識產權交易中心

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▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南成立國際知識產權交易中心

海南自貿港知識產權貿易自由化、證券化研究成果發佈會暨海南國際知識產權交易中心成立儀式28日在海口舉行，意味著海南省在落實建設知識產權交易場所上取得了重要成果，在探索和踐行知識產權證券化上邁出了重要的步伐。（新華社）

《廣西》廣西加快建設區域性鋁製造業中心

廣西壯族自治區副主席費志榮28日說，「未來，我們將突出高端製造、集群集聚、智能融合、生態發展，打造全產業鏈、全價值鏈、全供應鏈的鋁產業集群，把百色建成鋁精深加工核心集聚區，創建全國資源型城市產業轉型升級示範區。」（中新社）

《天津》天津海關助力雄安新區外貿發展駛入「快車道」

落實合作備忘錄要求，天津海關所屬新港海關通過數據分析，全面梳理雄安企業進口貨物從運輸工具抵港到放行提離的各個節點，調研雄安企業在天津口岸通關需求，安排業務專家與雄安海關溝通，對接業務流程和操作模式，制定了「企業向雄安海關申報，在新港口岸船邊直提貨物」的通關模式。（中新社）

《廣東》佛山將實施六大工程推動製造業高質量發展

佛山市委書記魯毅稱，該市將制定出台推動製造業高質量發展的實施意見和「強核」、「立柱」、「強鏈」、「優化佈局」、「品質」、「培土」六大工程行動方案，促進製造業發展水平全面提升，加快實現由製造業大市向製造強市的歷史性轉變。（中新社）

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《北京》修訂證券法強調中小投資者權益保護

大陸十三屆全國人大常委會28日表決通過了修訂後的證券法。新法明確將在中國資本市場全面推行註冊制，並圍繞註冊製作出一系列完備的規定，設專章強調投資者權益保護。（中新社）

《江蘇》江蘇28日起投放萬噸儲備肉

江蘇省28日起啟動省市兩級儲備肉投放，全省將以低于市場價10%左右擇機投放1萬噸儲備肉。這是江蘇省加強儲備調節、實施精準投放的具體舉措。儲備肉重點向學校、養老服務機構、居民區投放。（新華社）

《福建》全省116個重大項目集中開工

根據省政府部署，25日、26日、27日三天全省各地組織一批重大項目集中開工，其中有代表性、示範性、導向性的重大項目116個，總投資1489億元（人民幣，下同），福州14個、廈門12個、漳州11個、泉州14個、三明11個、莆田9個、南平13個、龍岩12個、寧德13個、平潭7個。（福建日報）

《安徽》今後3年合肥實現新增就業66萬人

今後3年，合肥將大力促進就業創業，預計2020年至2022 年，累計實現城鎮新增就業超過66萬人，並對畢業2年內的高校畢業生、就業困難人員等首次創辦小微企業，符合條件者將由就業補助資金給予5000元一次性創業補貼。（合肥晚報）

▼安徽省。（圖／CFP）

▲▼安徽省。（圖／CFP）

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