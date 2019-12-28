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朱侯牽手李翁月娥「突破藍綠」：民主考驗！李旻蔚打雙語牌…爭取外語師資

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▲▼朱侯牽手李翁月娥「突破藍綠」：民主考驗！李旻蔚打雙語牌…爭取外語師資（圖／翻攝）

▲侯市長到場催票！（圖／翻攝自李翁月娥-把愛傳出去-阿娥媽咪粉專）

記者劉維榛／綜合報導

今（28）日，李翁月娥競選總部成立大會上，新北市前後市長朱立倫、侯友宜同框現身拉票，侯直呼「人家說三重地區綠大於藍，我從來不相信」；而朱喊話，李翁月娥是「特別個案」，提供藍綠黨之外的最佳人選。

國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥，今日總部成立大會上大咖雲集，除了朱立倫、侯友宜熱情高喊「凍蒜！」還包括新北市議長蔣根煌、國民黨市黨部主委李乾龍，還號召三重、蘆洲百位里長群集站台，場面熱鬧非凡。

朱立倫直言，三重選區三位候選人都非常優秀，但市民需要的是一位認真立委，而李翁月娥更是特別的個案，同時獲得國民黨、無黨聯盟支持，更是台灣民主的一個考驗。侯友宜則喊話，「人家說三重地區綠大於藍，我從來不相信」，期盼送她進入國會為三重市民發聲。

▲▼朱侯牽手李翁月娥「突破藍綠」：民主考驗！李旻蔚打雙語牌…爭取外語師資（圖／翻攝）

▲李旻蔚喊話提升孩子雙語能力！（圖／翻攝自三重埔ㄟ女兒 李旻蔚臉書）

至於敵軍方面，民眾黨候選人李旻蔚繼續在臉書端牛肉政策，「為了讓學童都可以有更充沛的學習資源，也達到國家－2030雙語國家的目標，旻蔚希望可以為孩子們爭取到補助外語師資，全面性提升孩子的雙語能力，也讓學生的外語程度不會落差太大。」

而民進黨余天部分，持續深入各大市場拜票，他一早現身三陽市場、集美市場，不少民眾直呼「加油！」馬不停蹄的他，也號召市民參與新北群英會，屆時無黨籍立委林昶佐、藝人黃西田也會出席嗨唱。

▼余天找林昶佐一同熱血開唱！（圖／翻攝自余天 Yu Tian臉書）

▲▼朱侯牽手李翁月娥「突破藍綠」：民主考驗！李旻蔚打雙語牌…爭取外語師資（圖／翻攝）

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