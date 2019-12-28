韓國瑜台中場宣稱50萬人　1月4日換蔡英文登場！競總：我們說5萬人很實在

▲▼小英競總執行總幹事何明杰（左1）、市議員張家銨（右1）認為造勢人潮實在報數就好。（圖／小英競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日晚間將在台中市舉辦造勢晚會，號稱會有50萬人到場，下周也就是明年1月4日換蔡英文總統也要在台中辦選前最大造勢晚會，不過，競總執行總幹事何明杰預估當天有5萬人，是韓國瑜宣稱的十分之一，何說，場地能容納多少就多少，民進黨實在報數，不用膨風。

韓國瑜29日將在台中市市政路、黎明路口舉辦「國政領航、台灣富強」造勢晚會，時間從晚上6點至10點，包括台中市長盧秀燕等7個縣市首長及各縣市立委候選人都輪番上台，該場地有8公頃，韓台中競總宣稱將號召50萬人到場，而且絕對容納得下。不過，ETtoday新聞雲日前訪問到一名補教名師，他說，還沒扣除舞台區和攤販區，8公頃最多最多，就是24萬人。

▲蔡英文下周將在這裡舉辦造勢晚會。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文、賴清德在下周六也就是2020年1月4日，也將在台中舉辦一場「守民主護台灣」造勢晚會，時間從下午6點半開始，小英競總執行總幹事何明杰說，預計會有5萬人到場。

韓國瑜競總號稱有50萬人到場，小英競總卻說只有5萬人，是韓的十分之一，何明杰說，小英造勢地點在河南路、市政北二路口，該地面積1.5公頃，如果隔壁的小來公園也算的話是2公頃，2公頃是2萬平方公尺，以每平方公尺3人計算，也才6萬人，他不想膨風，反而保守估計5萬人。

民進黨青年軍助講團成員、台中市議員張家銨說，民進黨不須和國民黨一樣膨風，故意誇大人數，半夜吹哨子壯膽，小英造勢晚會現場最多能容納5萬就5萬，誠實報數，反觀韓國瑜競總所說的50萬，實在不知如何算出來？反正他們高興就好。

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