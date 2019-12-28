柯志恩合體馬英九發春聯…支持者擠爆！羅致政坐上胖卡　當一日麥克風手

▲柯志恩跟馬英九一起發送春聯。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離2020大選剩下2周的時間，候選人紛紛勤跑地方。國民黨柯志恩28號跟前總統馬英九發春聯，吸引許多民眾前往，「馬前總統車隊未抵達前即吸引很多支持者在市場入口等候」，相當有人氣。民進黨羅致政28號則是坐上胖卡，在浮洲和溪崑宣傳周末2場造勢，一場可以見到2位蘇院長，另一場則有總統蔡英文助陣。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩28號在臉書粉絲專頁發文，笑喊「馬總統的春聯真搶手！」說今天有整天滿滿的行程要跑，「尤其馬前總統要到浮洲龍興市場發春聯並為柯志恩助選，天氣好、市場人多、拜票效果當然也特好！」並透露當時馬前總統車隊還沒抵達，就有大票支持者在市場入口等，「馬前總統一下車，隨即受到民眾簇擁」，完全不減當年「小馬哥」魅力。

▲羅致政坐上胖卡當「一日麥克風手」。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

候選人羅致政則是坐上胖卡，擔任「一日麥克風手」，車子在浮洲和溪崑趴趴走，羅致政就親自向鄉親宣傳周末兩場造勢活動。一場是「2020浮洲要贏造勢晚會」，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全，以及行政院副院長陳其邁將會前往助陣。另一場是「2020溪崑要贏造勢晚會」，這次站台相挺的是總統蔡英文，歡迎民眾到場聽演講看表演。