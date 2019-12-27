政見會／韓國瑜痛譙蔡英文：到我岳父砂石場挖38個洞、放任1450抹黑嬰兒

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三度交鋒。針對蔡英文批評歧視女性，韓國瑜在第三輪發言回擊，從來沒看過蔡英文像此時此刻這麼維護女權，韓辦發言人何庭歡被批評成花瓶，但蔡英文從來沒有公開制止這個行為。

韓國瑜表示，他到蘆洲抱了小嬰兒，嬰兒母親把小孩抱給他，網軍撲天蓋地網軍修理他，說他會傳染疾病，逼媽媽爸爸按鈴身告，母親很冤枉，「被你們網軍攻擊成這樣，你為何沒有登高一呼，說要保護女性？」

此外，韓國瑜還痛譙，蔡英文動用國家機器，用網軍1450抹黑李佳芬，說夫人干政，還去他岳父的砂石場挖了38個洞，卻什麼都挖不到。

韓國瑜抨擊，國家機器還打擊李佳芬弟弟，還連阿公的墓都被攻擊，對婦女這樣的打法，李佳芬招誰惹誰，請蔡英文發揮道德勇氣，請民進黨公職人員和網軍，不要這樣對待女性，要尊重女性。

其他人也看了這些...

►蔡韓宋第三度交鋒 宋楚瑜身穿藍色博士服亮相

►韓國瑜點出台灣四大危機 「到了晚上新潮流當總統」

►韓國瑜自稱「百年難得一見政治奇才」 嗆跟新潮流邱義仁直球對決

更多熱門新聞...

►蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

►蔡英文：韓國瑜除了罵我 口中既沒政見也沒具體方法

►再轟反滲透法 宋楚瑜自首APEC見習近平、指蔡英文「教唆犯」

►超越藍綠，就靠她了