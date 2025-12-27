小孟老師「2026國運籤」小心奸臣計謀　台灣轉運時間曝

記者葉國吏／綜合報導

知名命理師小孟老師近日前往台北市松山奉天宮，為2026年中華民國國運抽籤。他在現場抽到第25籤，並透過玉皇大帝連續三個聖筊確認籤象。小孟老師先解釋這支籤是「奸臣計謀」的故事背景，可能預示明年台灣輿論會有較多雜音。至於台灣明年最大的轉運契機，會落在農曆八、九月之間。

▲小孟老師抽2026國運籤。（圖／翻攝YouTube／小孟老師星座塔羅，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師公開抽籤過程 籤詩揭示國運關鍵

小孟老師在個人YouTube頻道發布影片，親自展示到松山奉天宮抽2026年國運籤的過程。他說，抽到第25籤後，他還特別請示玉皇大帝，連續三次擲筊都獲得聖筊，確認籤詩指示明確。這支籤詩的開頭提到「總是前途莫心勞」，小孟老師解釋，這是在提醒大家，不需要過度擔憂台灣未來，心情上可以放輕鬆一點。

接著籤詩第二句「求神問聖枉事多」，小孟老師認為，這句話是要大眾不要過於焦慮，也不用一直反覆問神，希望大家能相信未來自然有解。他強調，過度依賴神明而忽略自身努力，反而會讓事情更加複雜。

農曆八、九月是關鍵 社會將現轉機

籤詩第三句「但看雞犬日過後」引發討論。小孟老師進一步說明，「雞」對應農曆八月，「犬」則為農曆九月，也就是說，2026年農曆八、九月之前，台灣各行各業可能都會覺得悶悶不樂，社會難免有些紛擾。但只要度過這段時間，到了農曆八、九月（國曆約為2026年9月中旬到11月上旬），整體氣氛就會明顯改善，大家心情會好轉，經濟也會跟著變好。

至於最後一句「不須作福事如何」，小孟老師解釋，其實就是提醒大家，只要專注在自己的崗位上認真做事，福氣自然會來。他鼓勵大家不要特別擔心或迷信，只要腳踏實地，無論遇到什麼困難都能順利解決。

籤詩故事暗示社會考驗 呼籲保持清醒

小孟老師還提到，這支籤的背景故事是胡鳳嬌中了奸臣的計謀。他認為，這可能是在預示2026年台灣社會輿論會有較多雜音，甚至出現錯誤的決策判斷。他特別提醒，無論是民眾還是決策者，都要保持頭腦清晰，不要被表面的資訊帶偏，才能安然度過這段關鍵時期。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。