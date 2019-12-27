邱毅批反滲透法「包著糖衣的毒藥」　怒嗆蔡英文把自由民主當大便

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者張一中攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，新黨27日上午召開記者會，新黨不分區立委候選人邱毅痛批《反滲透法》是最惡質卑劣的選舉操作，「到現在為止連個政院版都沒有，然後說台灣情勢緊張，被滲透嚴重要來搞《反滲透法》，請問現在一大堆法律放在那邊是吃屎嗎」。

民進黨立院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，27日下午將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。新黨主席郁慕明、新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠、陳麗玲等人27日上午召開「反對反滲透法不如起而行，現在是行動的時候了」記者會，呼籲所有反對《反滲透法》的人一起「四面八方走到立法院」。

▲新黨召開「反對反滲透法不如起而行，現在是行動的時候了」記者會 。（圖／記者張一中攝）



邱毅表示，《反滲透法》是最惡質卑劣的選舉操作，民進黨團將《反滲透法》強行逕付二讀，讀但不尊重委員會，更沒有經過實質討論與舉行聽證會，「到現在為止連個政院版都沒有，然後說台灣情勢緊張，被滲透嚴重要來搞《反滲透法》，請問現在一大堆法律放在那邊是吃屎嗎」。

邱毅說，《反滲透法》比319槍擊案的兩顆子彈更惡劣，不但要在選前製造一個反中、仇中、恐中的民粹氛圍，以有利總統蔡英文連任，若連任失敗想要延續權利，還可以興風作浪故意製造出許多事件，「說不定還會搞出戒嚴，讓她能夠繼續維持自己的權力、繼續幹他的蔡女皇」。

邱毅痛批，做什麼事情都應該明著來、不需要遮遮掩掩，民進黨想搞《反滲透法》乾脆恢復刑法100條、重回戒嚴時代，不必製造綠色恐怖、扭扭捏捏地包著糖衣，「就明明白白恢復刑法100條、恢復戒嚴啊」。

邱毅說，政治人物不要只會坐而言，而是要起而行，呼籲國民黨主席吳敦義、親民黨總統候選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘，以及對《反滲透法》非常厭惡的前總統呂秀蓮一起在12月31日的立法院見，讓民進黨看到人民的怒吼。

邱毅也提到，監察委員陳師孟過去因為反對刑法100條站在最前線，「我希望你看到《反滲透法》回憶起當年反對刑法100條的熱血沸騰」；以及總統府資政葉菊蘭在看到比刑法100條更惡劣的《反滲透法》後，也應該為先生鄭南榕站出來，「31號的立法院希望能夠看到這些人」。

邱毅呼籲，過去很多在黨外時期的民主前輩，在看到蔡英文把他們過去爭取的自由、民主與人權當成大便一樣，都應該一起站出來，再多的言論都比不上實際的行動，每一個還有一點點良心的人、還尊重台灣價值的人，都應該向蔡英文強行通過、居心叵測、暗藏陰謀的《反滲透法》說不，「我們不要綠色恐怖，若真的要幹就明白說恢復刑法第100條、重回戒嚴，不要再搞包著糖衣的毒藥」。



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