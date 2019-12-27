她列舉2019年十大好事　網嘆：換黨執政至少消失一半！





▲范琪斐列舉2019年十大好事。（圖／翻攝自《范琪斐的美國時間》）

記者蔣婕妤／台北報導

日前舉行第二場總統政見發表會，國民黨候選人韓國瑜與民進黨候選人蔡英文，在年度代表字的議題上針鋒相對。資深媒體人范琪斐則列出2019年台灣十大美好事物，證明台灣往正確的方向前進，網友也大讚「台灣越變越好」，也有網友感嘆地說「明年如果換執政黨，這10件好事起碼會消失一半吧」。

知名臉書粉專《范琪斐的美國時間》在26日發表文章，內容指出，「我們週二號召《 范琪斐的美國時間》的大家一起來回顧2019的美好事件，看了留言才發現有好多啊～所以乾脆統整出來整理給大家，接下來每一年要讓好事繼續發生！台灣會越來越好。一起把這些正能量分享出去吧！」

《范琪斐的美國時間》列舉「2019台灣最振奮人心的十件美好事物」，包括「同婚元年」、「阻擋了豬瘟，守護滷肉飯」、「台灣繼續保有民主自由」、「風調雨順、颱風繞道，整年不缺水」、「棒球打出國際新高度，體操、射箭、射擊、游泳、田徑等項目都拿到東奧門票」、「政治覺醒，好多優秀年輕人出來參選」、「主權意識抬頭、國家認同感提高」、「各單位的宣傳或相關發行物變好看了」、金馬獎順利舉辦，電影人與愛影人持續熱情」、「南迴鐵路電氣化明年底全線通車」。

網友們紛紛表示認同，指出「每次看新聞都是負面居多，但看看這一篇才發現今年也有很多好事發生」、「守護滷肉飯真心很重要」、「正面思考正面能量2019」、「回顧這串事蹟，會發現台灣是塊人文價值持續在突破的土地，放眼全世界保守主義捲土重來的思潮，真是挺感動的」、「明年如果換執政黨，這10件好事起碼會消失一半吧」、「希望明年開始台灣人可以體會認知的台灣真的是個好地方，在台灣生活是很幸福的」。