她隨手拍下「8895車牌」傳家庭群組笑：爸爸救我！上樓狂炸未接來電...糗翻

▲原PO只是傳張有趣的圖，爸媽卻緊張狂call。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

明明是要給大家笑一笑，竟差點演變成報警驚魂了啦！一名女網友日前在路上看到「8895」的車牌，就聯想到「爸爸救我」的諧音，並隨手拍給家人分享。怎料隨後爸媽卻狂打給她，還搞到差點報警，糗炸真相也令眾人笑噴。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前在路上看到一輛車的車牌後4碼數字為「8895」，讓她立刻聯想成「爸爸救我」，拍下照片後就隨手傳到家庭群組和家人分享，寫下了「欸欸欸！爸爸救我」幾個字後就進地下室買東西了。

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沒想到上樓之後，原PO發現手機上顯示一堆未接來電，點開群組後，才發現因為訊號不好，圖片根本沒有傳出去，畫面中僅有呈現剛才的「欸欸欸！爸爸救我！」只見爸媽緊張地在下方表示「怎麼了？玩遊戲？XX（原PO名）請回答」、「XX妳有事嗎？有什麼事需要幫忙？別嚇爸媽喔」。

▲▼ 爸媽嚇到差點報警了。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO隨後趕緊補上圖片說明原委，爸媽才鬆一口氣表示「狂打妳的電話都無回應」、「差點報警，以後不要這樣亂玩！亂當放羊的小孩」。

貼文一出，網友們紛紛表示，「晚餐有加菜加竹筍炒肉絲嗎」、「嚇死拔拔了」、「當時很嚇人，事後真的很好笑」、「所以我都等照片傳成功才打字」、「真的會嚇死人，如果是我的小孩，可能會被我揍扁」、「這個臭女兒」。

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