蔣萬安策略出問題激怒基本盤？　毛嘉慶：同婚、下架吳斯懷成障礙

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨現任立委蔣萬安在台北市第3選區（中山、北松山）對上民進黨新秀吳怡農，堪稱是2020年立委選舉中的激戰區。安定力量副秘書長毛嘉慶在政論節目上分析，兩人的差距可能是在3％以內，之所以會變成這樣，是因為蔣萬安的策略出了問題，「他對於啟動自己基本盤的策略，是給自己設定障礙。」

安定力量副秘書長、不分區立委候選人毛嘉慶在24日播出的「94要客訴」節目中，分析台北市第3選區「雙帥對決」的選情，他表示，兩人目前的差距確實很小，可能是在3％以內，但這是因為蔣萬安的策略出了問題，他跟著說下架吳斯懷是對的，又在同婚議題時投了贊成票，卻沒有考慮到自己的基本盤選民大多都是反同的，「講白了，挺同的票一定挺吳怡農。」

▲毛嘉慶認為蔣萬安的選戰策略出了問題。（圖／記者屠惠剛攝）

接著毛嘉慶談到，蔣萬安的背景也是各界關注的焦點之一，雖然不知道蔣家對他來說是不是包袱，但在對於吳斯懷一事的處理策略上會有狀況，「他罵了自己黃復興黨部裡面提名出來的將軍當不分區候選人，用的卻是民進黨攻擊國民黨的語言。」

毛嘉慶坦言，就算退一步以媒體人的角度來觀察這件事，蔣萬安附和下架吳斯懷，後續的問題是要怎麼啟動廣義的眷村、外省族群，「他對於啟動自己基本盤的策略，是給自己設定障礙」，所以蔣、吳兩人的差距才會這麼小，勝負就在這3％之間。

▼吳怡農在年輕族群中有很高的支持。（圖／記者林敬旻攝）