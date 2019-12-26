共軍航母「山東號」穿越台海　總統府籲：北京應善盡國際責任

▲共軍山東艦。（圖／翻攝自中國軍網）



記者陶本和／台北報導

國防部26日下午證實，中共第一艘自製航空母艦「山東艦」由南向北航經台灣海峽往北行駛。對此，總統府傍晚呼籲，維持兩岸、區域間的和平穩定，是兩岸雙方共同的責任與目標，「北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻」。

針對共軍航母行經台海，國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

對此，總統府也表示，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

總統府再次呼籲，維持兩岸、區域間的和平穩定，是兩岸雙方共同的責任與目標。作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所樂見。

中共第一艘自製航空母艦17日下午於中國大陸海南三亞軍港正式服役，並命名為「山東艦」，中共總書記、中央軍委主席習近平也親自出席航空母艦的交接入列儀式。根據報導指出，這艘航空母艦的交接入列儀式約有5000人出席，由中共中央軍委副主席張又俠主持，並正式將其命名為「山東艦」，舷號為17。

由前蘇聯製造、前身為瓦雅格號（Varyag）航空母艦的「遼寧艦」，為中國大陸第一艘航空母艦，舷號為16。而「山東艦」則是中共第一艘自製航空母艦，共軍賦予的型號為002型，其滿載排水量70000噸，可攜帶36架殲15戰鬥機，比遼寧艦多50%。「遼寧艦」與「山東艦」均以省名命名，符合中共海軍艦艇命名的規則。