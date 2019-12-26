質疑執政黨盯場擋核四公投　韓國政顧問黃士修挨告侮辱中選會

▲韓國瑜國政顧院團員黃士修因核四公投案被控侮辱公署等罪到北檢出庭。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

韓國瑜國政顧問團員黃士修11月間指控，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉「直接到中選會盯場，駁回核電延役公投案」，遭告發涉嫌妨害公務、侮辱公署等罪，台北地檢署26日下午開庭調查，黃士修庭訊後表示，自己只是合理批判政府施政，質疑政府用司法力量打壓人民言論自由。

「核電延役公投」遭中選會駁回，公投案領銜人黃士修以及清大原子科學院院長李敏等人在11月11日舉行記者會，批府院黑手介入中選會，惡意違法阻擋核電延役公投，並宣布已委請律師提出行政訴訟，希望公投案翻盤，黃並在記者會中質疑卓榮泰、羅文嘉到中選會盯場。

隔天，中選會聲明澄清，網傳「全民要緊盯中選會出奧步，不然李進勇不會公正開票」、「黃士修嗆卓榮泰和羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役公投案」等，均為不實訊息，之後進一步控告黃士修涉嫌侮辱公署；黃26日出庭後強調，自己是基於人民對於政府施政做出合理批判，卻遭政府動用司法力量打壓，「請問我們已經變成獨裁專制的國家了嗎？」

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