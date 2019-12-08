LIVE／陳水扁簽書會12/8登場　秀6000字、276條政績合體李婉鈺

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還記得前總統陳水扁的政績嗎？陳水扁8日將合體一邊一國行動黨區域立委候選人李婉鈺，於「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會，一邊一國不分區第3名的朱孟庠，還為此列出陳水扁執政12年的政績，細數陳水扁從擔任台北市長到總統卸任時，共6000餘字、276條政績。

▲陳水扁簽書會合體一邊一國立委候選人李婉鈺。（圖／翻攝ETtoday直播）

陳水扁目前雖處於「保外就醫中」，但仍時常透過臉書評論社會時事、不時還會舉辦簽書會，甚至登記成為一邊一國黨不分區被提名人，8日更將合體李婉鈺，積極為一邊一國立委候選人站台。另外，朱孟庠還逐條列出陳水扁過去政績，包括交通改善、社會治安及公共安全、環境保育、教育、福利醫療、文化休閒、基礎建設、便民服務、國際化政策等9個層面。

陳水扁12年政績如下：

交通改善方面：



1.市民大道全線完工通車。

2.環東天母快速道路第一期工程(內湖路一段至麥帥二橋)完工通車，計4.238公里。

3.基隆路車行地下道完工通車。

4.台北大橋擴建工程完工通車。

5.華江橋擴建工程完工通車。

6.景美溪橋新建工程完工通車。

7.麥帥二橋完工通車。

8.完成七條公車專用道及一條公車優先道。

9.捷運木柵線營運通車，旅運量達3800萬人次以上。

10.捷運淡水線營運通車，旅運量達4100萬人次以上。

11.環東基河快速道路下層將於十一月底前通車。

12.開辦主題專車(年貨、燈會、花季、掃墓、龍舟、考生、賞月、休閒等專車)。

13.加強重大違規停車拖吊之執行。

14.掃除路霸3700多處，增繪汽、機車停車位2100個。

15.改善本市重大交通瓶頸地區之行車秩序34處。

16.輔導成立計程車運輸合作社計19家，近萬輛計程車。

17.交通安全死亡人數由舊市府時代(72至83年)平均每年206人降為去年的134人，85年約173人，今年以100人以下為目標，截至九月初死亡人數為68人，較去年同期減少31人。

18.復興北路穿越機場車行地下道工程開工。

19.興建西藏大橋新建工程。

20.推動計程車改裝為瓦斯車，近5000輛。

21.推動天然氣公車，年底前引進6輛。

22.增加路外停車格，計16,000多個。

23.規劃信義支線，將於本年10月開工。

24.規劃洲美快速道路，將於本年11月開工。

25.改建大直橋。

26.推行公車票證電腦化。

27.捷運中和線及新店線古亭站以北將於年底前通車。

28.交控及行控中心啟用。

29.採購新公車1654輛。

30.取締酒醉駕車。

31.市民上班上學通勤時間單程由83年的46.5分鐘減為27.5分鐘。

32.公車平均每日載客人數由83年的負6.69%成長為86年的4.84%。

社會治安及公共安全方面：



1.執行「維護公共安全方案」，並成立「公共安全抽查小組」，以落實成效。

2.成立消防局。

3.拆除大型違建、廣告物、商業區防火巷。

4.實施供公眾使用場所強制責任意外險。

5.掃蕩非法電動玩具店。

6.掃除住宅區色情行業及擴大商業區掃黃。

7.廢除公娼。

8.推動警察社區化。

9. 加強保護少年措施專案，柔性勸導深夜未歸的青少年回家，實施以來青少年犯罪率下降27個百分點；另本年1月至7月底止與去年同期相比較，青少年犯罪率下降27.58個百分點。

10.加強集合住宅公共安全檢查。

11.取締檳榔西施。

12.成立勞動檢查處。

13.籌設防災科學教育館，將於本年年底局部開館。

14. 火警死亡人數由82年的919人、83年的50人，降低為85年的17人、86年的23人，今年將以17人以下為努力的目標。截至九月初為止，死亡8人，較去年同期減少15人。

15. 重大職業災害人數由舊市府時期(77年至83年)每年平均死亡48人降為去年的24人，截至九月初，計死亡16人，較去年同期減少3人。

16. 提供市民提領鉅額款護送、夜歸婦女護送或叫車、協助校園安全服務。

17.提供市民外出住宅巡邏(你離家、我看家)服務。

18. 今年一般及重大竊盜案件發生率與去年同期(1至7月)比較分別降低18.80與44.55個百分點。

19. 治安防治績效中有關重大刑案部分在七個都會城市排名第一。

20. 在營軍人死亡人數由83年的36人，降為84年的33人，85年的21人(且全年無自裁事件)，本年(1至7月)死亡人數8人，與去年同期比較減少2人。

環境保育方面：

1. 完成關渡自然公園用地徵收，東南區賞鳥設施已開放使用，西南區賞鳥設施將於9月底完工。

2.擴大野生動物保護區(中興橋至永福橋)，並訂名為台北野雁保護區，並經營華江雁鴨自然公園。

3.通過山坡地建築開發要點，嚴格禁止坡度超過百分之30以上的山坡地開發及建築。

4.實施三合一垃圾清運工作。

5.推動全市實施資源垃圾回收計畫。

6.廢棄車輛查報、公告、拖吊時間各縮短為48小時。

7.完成南港山豬窟垃圾衛生掩埋場。

8.興建內湖污水處理廠。

9.完成迪化污水處理廠提升二級處理工程規劃。

10.木柵焚化廠正式運轉。

11.完成海洋放流管工程。

12.獅子頭抽水站及龍形隧道完工。

13.水源區宜林地復舊造林計畫。

14.實施「掃髒計畫」。

15.加速衛生下水道用戶接管普及率，由百分之23提高為百分之39.12(年底將達百分之40)。

16.北投垃圾焚化廠完成試運轉。

17.推動環保單位申請I.S.O系列品質認證。

18.受理市民申請輻射鋼筋污染建築物免費偵測，近千件。

19.試辦垃圾費隨袋徵收措施。

20.空氣品質不良天數(PSI>100)之比例由83年的7.2%降為86年的4.1%、87年1至7月的3.2%。

教育方面：



1.推展高中、職多元入學方案(推薦甄選、申請入學)

2.天文科學教育館開館。

3.興建三所開放小學。

4.辦理國小中、高年級英文教學。

5.輔導成立教師會。

6.籌設市立台北大學。

7.籌設空中大學及終身學習中心。

8.發放幼兒教育券。

9.全面辦理國小學童營養午餐。

10.籌建巨蛋體育館。

11.舉辦青少年高峰會議及21世紀新公民運動。

12.舉辦青少年大型活動。

13.推動小班制，國小每班人數由三年前的34.12人降為去年的30.28人，國中每班人數由三年前的37.55人降為去年的33.98人。

14.簡化高中職考題難度，並提高本土史地的配分。

15.籌建麗山、南湖、南港、中崙高中，其中麗山高中校舍工程已動工。

16.改制四所完全中學或綜合中學(大直、大理、成淵、西松)。

17.興建青少年育樂中心。

18.籌建第二啟智學校。

19.完成4個圖書分館、2個閱覽室。

20.發行終身學習護照。

21.教育局成立特教科、幼教科。

22.特教經費達教育經費百分之5(39億元)。

23.開放58所校園夜間體育運動設施。

24.動物園熱帶雨林區完工開放。

25.推動興建動物園旅客輸送系統。

26.發行兒童護照。

27.提高高中升學容量3000人，87學年度將達4000人。

28.國小師生比將由目前的1.5人，三年內提高為1.8人。

29.成立文山區社區大學。

30.私立高中、職學校學生學雜費補助款每學年將提高為12000元。