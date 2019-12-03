李婉鈺批劉建國「床照事件」後神隱　還原「被分手」內幕：我快得憂鬱症

▲李婉鈺「床照事件」。（圖／翻攝李婉鈺臉書）



【12月3日14時33分更新】

對於李婉鈺批評劉建國在床照事件後神隱，並否認分手原因是因為「酒」一事，劉建國向《ETtoday新聞雲》表示，陳年舊案的事情他不願再多做回應，希望這件事就此打住。

記者呂欣玫／台北報導

一邊一國立委參選人李婉鈺驚爆「被分手」內幕！對於雲林立委參選人劉建國受訪指出，當年提出分手是因為「酒」，李婉鈺3日向《ETtoday新聞雲》表示，劉建國對不起她的事大家都知道，當時身邊的友人都痛批劉是渣男，自己也因此快要得憂鬱症，她強調，「不要因為選舉到了就去傷害一個被你傷得很重的人，如果對你身邊的人都沒有良心，怎麼可能對選民有良心？」記者也實際致電劉建國本人，但截至出稿前對方尚未回應。

劉建國3日接受媒體專訪時表示，「酒」是主要分手原因，因為李婉鈺跑攤碰杯ㄅㄨㄚˇ ㄋㄨㄚˋ（交陪）的習慣沒辦法改。對此，李婉鈺否認，她表示，雲林人都知道自己對劉非常好，常常幫他跑行程，而劉建國因為不喝酒，所以跟鄉下的鄉親比較難以親近，因此自己除了跑新北行程，晚上也幫劉跑雲林行程，「半夜他都會來接我，大家都知道他們是在一起。」

李婉鈺說，從分手到現在都不知道為什麼被分手，一直都是被告知的角色，不要因為選舉到了就去傷害一個被你傷得很重的人，政治人物也好，當一個男人也好，都要有良心，「如果對你身邊的人都沒有良心，怎麼可能對選民有良心？」

李婉鈺也還原3年前分手內幕，她指出「床照事件」爆發後，為了選舉被拿來做很多政治操作，當時她告訴劉建國「我們又不是做壞事，即使是公眾人物也有談感情的自由」劉也同意，並約好隔天下午3點多去接她開記者會說明，沒想到李婉鈺當天一直等不到劉建國，最後是被記者詢問才知道劉發了聲明說兩人已經分手，讓李直呼「很傻眼」、「真的是莫名其妙！」

李婉鈺提到，不知道劉建國是為了自己的政治考量，怕傷害到形象，還是有可能是劈腿？真的不知道是為了什麼事情他突然變成這個樣子，也封鎖李的電話。並指出曾經好幾次想要問劉建國，但從來都得不到答案，選舉剩30幾天突然來講這些話，「合理懷疑劉在鄉下選舉時，他這個行為被拿出來攻擊」雲林鄉親、跑新北、雲林的記者大家都知道，很多人罵他渣男，因此他的對手一定拿這件事攻擊他。

李婉鈺強調，「確實是他對不起我！」自己是什麼都沒講，就是把這件事放在心裡面，「都快要得憂鬱症」她認為，現在劉的對手就是想要拿這件事打擊他，「所以他的做法就是弄臭我，不是很明顯嗎？」

李婉鈺表示，當時非常難過，所以到現在還沒辦法去談感情，畢竟跟劉建國是以結婚為前提，真心在對待，突然講出這樣的話，把她打成一個壞女人，讓劉壞男人的形象得以解套，「很惡質、沒有良心」。

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