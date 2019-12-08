合體李婉鈺劍指新潮流　陳水扁：政治是分享　整碗拿去我看不下去

記者楊亞璇／台北報導

保外就醫中的前總統陳水扁8日合體一邊一國行動黨區域立委候選人李婉鈺，在「李婉鈺的城市小客廳」舉行簽書會，現場約50多位扁迷聚集。對於李婉鈺喊出反對新潮流，陳水扁認為，「政治不外是分享」，絕對不能整碗拿去、甚至整桌拿去，「這樣的作法我也看不下去」。

▲陳水扁出席口述歷史回憶錄簽書會，為李婉鈺站台。（圖／記者周宸亘攝，下同）

陳水扁一下車後，引起現場支持群眾簇擁，大喊「總統好」，陳水扁看起來精神不錯，在旁人的攙扶下進入會場，現場合唱《春天的花蕊》，場面熱烈。

李婉鈺大讚，阿扁擔任台北市長任內，成績卓越，是台北市最高滿意度市長，很多年輕人不知阿扁市長時做了什麼，但細數所有政績，絕對跟自己生活息息相關，阿扁促成台灣第一間BOT案101大樓，具體改善政府是衙門觀念，戶政革新、櫃檯降低，還有公車專用道、垃圾不落地、騎機車要戴安全帽，大家習以為常的事情，都是阿扁在台北市長任內完成。

李婉鈺說，從大歷史脈絡，要理解這位特殊政治人物，締造民主獨立是現在進行式，「我延續阿扁踏實的政績，以及以民為本的信念」。

李婉鈺表示，將延續阿扁市長降低學生經濟負擔的方向，主張就學補助零利率貸款，學貸零利率，並廣設日托樂齡中心，創造有感的育兒環境；阿扁市長任內，啟動酒駕取締，她也要延續這政策，提高酒駕罰則，酒駕者直接拘役15天。另外，也支持一邊一國行動黨的共同政見，包括老人年金提高到6千元，老農津貼提高到1萬元等。

對於李婉鈺喊出拉下新潮流，陳水扁表示，拜託李婉鈺順利進入國會殿堂，延續阿扁過去做市長、立委的問政，她的正義感、專業、能力，讓阿扁非常欽佩，當然李婉鈺她說要對抗新潮流，他自己做一個澆水的園丁，我們也是覺得「政治不外是分享」，絕對不能整碗拿去、甚至整桌拿去，要來撿一粒飯粒都沒有，「這樣的作法我也看不下去」。

陳水扁認為，民進黨絕對可以繼續完全執政，小黨監督大黨是天經地義，民進黨需要不同聲音來提醒、建議，甚至有一些政策要調整。

陳水扁舉例，我們不必搞一例一休，到目前還在爭執不休，本來要給勞工好康，結果勞工沒有感謝，老闆也怨嘆，消費者也遭殃，政府又被人譙，這叫做「四輸」的失敗政策，建議要恢復阿扁總統時代，「週休兩天、勞資協商」，平均一週放兩天，要一週、兩週、一個月或一年計算，勞資說好都給予肯定。

陳水扁直言，如果勞資有爭議，叫「公親」政府來幫忙，現在政府「公親變事主」，管得太多，太細，太嚴，都不是好的政策；為什麼這樣？就是因為一黨獨大、完全執政，所以有靠勢、有靠山，只要總統拍版定案，交給立法院黨團，大家舉手就過了，但是事實不是所想的好，一邊一國這種國家主權的捍衛者，阿扁非常期待有這種聲音，延續阿扁的路線，進入國會殿堂，絕對會更好、不會更糟。

至於日前傳出李婉鈺想要加入民眾黨，李婉鈺解釋，自己從來沒有說過要加入民眾黨，是因為民眾黨要成立，被記者知道，所以就把當時一些上次選舉失利的人湊在一起，說大家可不可以加入民眾黨，她強調的立場永遠都是一樣，只要堅定固守台灣本土主權，好的政策，以人民利益優先的所以政策，都可以合作。

對於與阿扁合體，是想爭取泛綠的選票嗎？李婉鈺強調，只要是堅守台灣民主，以民主為優先的所有人民，都應該站在一起，不分藍綠不分黨派。陳水扁則說，感謝民眾黨支持一邊一國提名的立委候選人李婉鈺，「一邊一國提名不夠，民眾黨支持來投，我們只有感謝感謝再感謝」。