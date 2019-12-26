竹中竹女模擬投票！2020「第三勢力」狂電藍綠　網推爆：高智商就是不一樣

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新竹第一志願新竹高中與新竹女中針對2020總統與立委選舉展開聯合模擬投票，昨晚間竹中區票數已全數開出。總統由蔡英文拿下過半支持度，大勝宋楚瑜和韓國瑜；不分區立委方面，「第三勢力」為代表的台灣民眾黨和時代力量全面大勝，反映了年輕學子對藍綠全面執政的不信任。

「2020竹中竹女聯合模擬投票」官方粉絲團於25日晚間進行開票，竹中部分結果出爐，蔡英文、賴清德以276票當選中華民國正副總統，宋楚瑜、余湘則以174票超車韓國瑜、張善政的98票。

政黨票方面，台灣民眾黨以160票拔得頭籌，緊追在後的是時代力量123票，其次為民進黨80票，國民黨則是55票，排名第五的基進黨靠著28票突破5%門檻。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

若依竹中選舉結果分配不分區立委34席，估台灣民眾黨拿下12席、時代力量10席、民進黨6席、國民黨4席、基進黨2席。

儘管高中生並無2020年總統和立委的投票權，模擬投票卻也顯示了年輕學子對第三勢力的期待，結果轉至PTT網友推爆，「高智商的年輕人選擇就是不一樣」、「年輕學生反而邏輯清楚」、「國民兩黨票還這麼多，應該是受家庭影響」、「看這比例就知道臺灣還是有希望的」、「希望台灣能撐到選民結構變成這樣的一天」、「竹中學生比很多成人腦子清楚多了」。

不過也有部分網友認為，高中生年紀太小，既沒投票權也不懂政治，「小朋友太年輕了，長大一點就知道社會殘酷」、「難怪（投票）要限制年紀」、「投好玩的一點參考價值都沒有」、「一群沒投票權的玩家家酒」。

以下為「竹中竹女聯合模擬投票」竹中區政黨票前10名：

1. 台灣民眾黨160票

2. 時代力量123票

3. 民進黨80票

4. 國民黨55票

5. 基進黨28票

6. 親民黨25票

7. 國會政黨聯盟14票

8. 統一促進黨12票

9. 喜樂島聯盟10票

10. 一邊一國行動黨8票

10. 綠黨8票

▼總統蔡英文在模擬投票中得票數贏過宋、韓相加。（圖／記者林敬旻攝）