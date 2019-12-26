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18歲少女隆胸昏迷　躺手術台5小時沒人救...醫生淡定回：沒事她還年輕

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實習記者謝汶穎／綜合報導

美國科羅拉多州（State of Colorado）一名亞裔女子，8月時進行隆胸手術，手術過程中疑似因麻醉問題，導致腦部嚴重受損處於昏迷狀態。她的家人日前提起訴訟，控訴施行手術的醫務人員沒有立即急救，拖了五小時才把人送醫。

據CTV News報導，18歲的艾瑪琳（Emmalyn Nguyen）8月1日在格林伍德村（Greenwood Village）科羅拉多美容整形手術醫院（Colorado Aesthetic and Plastic Surgery）進行隆胸手術，艾瑪琳還為了這場手術儲蓄6000元美金（約新台幣18萬元）。 

艾瑪琳的母親琳恩‧范（Lynn Fam）表示，艾瑪琳約在下午2時接受麻醉，在手術的過程中，卻沒有得到完善的照顧。當艾瑪琳打麻醉後，當時的醫生及護士就離開將近15分鐘，沒有人留下來監測她的生命體徵，當手術人員回到手術室時，艾瑪琳已經心跳驟停，臉和嘴唇已經變成紫色。

經過2次驟停以及2次心肺復甦後，艾瑪琳雖然恢復心跳，卻因為缺氧性腦損傷，但卻處於無知覺的狀態。手術人員也沒有告知父母發生的情況，在接下來的5個多小時中，也不呼叫911進行急救，只是讓艾瑪琳一直躺在手術台。

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▲少女隆胸卻陷入無知覺狀態，至今已昏迷將近5個月。（圖／翻攝自Lynn Pham臉書）

艾瑪琳的父母已經向整型醫院的醫務人員提出告訴，她的母親琳恩表示，原本只需要2小時的手術，卻一直持續很久都沒有出來。當她事後詢問發生經過時，醫生也只表示，「艾瑪琳沒事，她很健康，而且還年輕，只是需要比較長時間醒過來。」有意向這對父母隱瞞事實。

艾瑪琳在事後被轉往一家長期護理機構，至今仍住在裡面。琳恩表示，「她的身體仍躺在那邊，但卻一直昏迷不醒，我覺得我好像失去了我的女兒。」美國整形醫師學會表示，隆胸雖然是一種普遍的手術，2018年在美國就進行了超過30萬次手術，但當中仍存在風險。

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