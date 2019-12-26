便利商店店員竟是「退役軍人」　2搶匪嚇到逃跑1人當場被擊斃！

Exclusive video at this hour on @nbcbayarea: A retired Air Force veteran shoots and kills an East Bay robbery suspect - and another gunman in the holdup is on the run. Live reports on Today In The Bay every half hour starting at 5 - streaming at https://t.co/3w0gJl7DlU pic.twitter.com/86q0o6uqVR — Thom Jensen (@ThomJInTheBay) December 23, 2019

記者李振慧／綜合報導

美國加州2名搶匪日前持槍闖進一間便利商店打劫時，沒想到店員竟然是一名退伍軍人，搶錢時不但被對方打倒，嚇得落荒逃跑時其中1人還被當場擊斃。由於另外一名搶匪仍然在逃中，警方目前已展開追捕。

事件22日晚間11時發生在貝普安特(Bay Point)的一間便利商店中，監視器畫面可看到，店員卡斯布羅維奇(Mark Kasbrowicz)當時人在收銀台，2名蒙面男子進到店內後，其中1人突然衝進收銀台內，用槍敲打他的頭，把他整個人撞倒在地上。

另一名搶匪則持槍挾持了其他店員，正當夥伴從收銀台拿錢時，倒下的卡斯布羅維奇伺機拿到藏在櫃台裡的槍，接著與搶匪發生扭打，後來現場傳出槍聲，把2名搶匪嚇得拔腿就跑，結果他當場擊斃其中一人。

卡斯布羅維奇表示，他事後看到監視器畫面自己都被當時的危險情況給嚇到，「我不曉得是腎上腺素還是恐懼共同的作用，當下我努力保護自己，後來我看到他們跑走，出於直覺便開了槍，沒想到真的打中。」

卡斯布羅維奇因為頭部受傷縫了17針，而被他擊中的搶匪後來倒在停車場中身亡，警方最後判定他的行為是正當防衛，所以不會起訴，曾在空軍服役、後來在私人企業擔任保全20多年的他表示，「當然，那個人死了，但我很慶幸自己還活著，也很慶幸同事還活著。」

▼搶匪惹錯店員反被擊斃。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）





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