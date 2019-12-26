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金髮婦狠撞12歲非裔童　半小時後再撞14歲墨裔女害腦震盪

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▲▼犯下多項罪刑的妮可·普爾·富蘭克林（Nicole Poole Franklin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲犯下多項罪刑的妮可·普爾·富蘭克林（Nicole Poole Franklin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國愛荷華州（State of Iowa）42歲的妮可·普爾·富蘭克林（Nicole Poole Franklin）日前犯下謀殺未遂，涉嫌開車衝撞行人後逃逸，以及對加油站員工使用種族歧視的字眼。檢察官約翰·薩科內 （John Sarcone）表示，謀殺未遂是B級重罪，因為涉及到仇恨犯罪（Hate crime），最高可以判處25年的有期徒刑。

根據USA TODAY報導，妮可在9日開車衝撞正走在人行道上的12歲的非洲裔孩童，接著不到30分鐘之後，又襲擊了正前往學校路上的14歲墨西哥裔女童納塔利婭·米蘭達（Natalia Miranda），最後前往加油站購買30美元（約台幣900元）的汽油時，用帶有種族歧視與誹謗的字眼，侮辱加油站的員工。

警方表示，根據目擊者證詞與監視器畫面調查後，確認犯罪的車輛與妮可所擁有的是同一輛。而米蘭達之所以會被妮可襲擊，是因為墨西哥人的身分，在被撞之後昏迷了40分鐘，才被送往醫院，全身多處擦傷還因此腦震盪。

警方發言人保羅·帕里塞克（Paul Parizek）表示，在看撞車襲擊事件和加油站的言語騷擾之後，充滿仇恨的動機就顯而易見。

薩科內也表示，根據愛荷華州的州法，仇恨犯罪會行為加重縱火、毆打、犯罪惡作劇和入侵等罪刑的判刑，但不適用於謀殺未遂。

目前妮可面臨2項謀殺未遂和1項仇恨犯罪的指控，正被羈押當中，交保金額為100萬美元（約台幣3000萬元），預計將於2020年2月3日出庭接受審判。

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