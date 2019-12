美旅館146間客房全燒毀　250名窮人零下只能住巴士

▲明尼蘇達州的德雷克旅館被燒毀,250人在聖誕夜流離失所。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者謝汶穎/綜合報導

美國明尼蘇達州(State of Minnesota)的德雷克旅館(Francis Drake Hotel)25日凌晨發生大火,一直到當日下午才撲滅大部分火勢,旅館幾乎完全燒毀,約有250位居民無家可歸,當天氣溫接近冰點,政府和美國紅十字會(American Red Cross)已經為受災者提供衣物、食品等長期庇護所需要的物資。

根據CNN報導,明尼亞波利斯(Minneapolis)市區內的德雷克旅館2樓的4間客房在凌晨冒出火勢,接著延燒到其他層樓,共有3人受到輕傷,目前已送往醫院檢查,但多達250人在聖誕夜被迫流離失所。

消防局長泰納(Bryan Tyner)表示,火勢在過程中逐漸擴大,約30分鐘就已經蔓延至整棟樓,迫使消防人員必須撤離建築,從外部進行撲滅,「雖然已撲滅大部分火勢,但旅館幾乎完全被燒毀。」

明尼亞波利斯在當晚氣溫接近零下,當地公共交通的營運商已經提供5輛巴士供居民暫時居住,美國紅十字會也為這些居民提供食物以及保暖衣物,並開放各地捐款來提供旅館居民協助。政府官員也正在替災民擬定長期住房的計畫。

德雷克旅館在1926年剛開幕時,原本是一間酒店,而後才改為住宅所,總共有146間客房,為無家可歸的窮人提供暫時居住的地方。火勢在經過撲滅後,也會開始進行搜索和原因調查。

More than 250 people who were already struggling this holiday season are without a home Christmas morning. Hundreds of people have come downtown to donate items to displaced people who have been stuck on metro transit buses since around 3 this morning. pic.twitter.com/x3Z1IbcPtW