美旅館146間客房全燒毀　250名窮人零下只能住巴士

▲明尼蘇達州的德雷克旅館被燒毀，250人在聖誕夜流離失所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國明尼蘇達州（State of Minnesota）的德雷克旅館（Francis Drake Hotel）25日凌晨發生大火，一直到當日下午才撲滅大部分火勢，旅館幾乎完全燒毀，約有250位居民無家可歸，當天氣溫接近冰點，政府和美國紅十字會（American Red Cross）已經為受災者提供衣物、食品等長期庇護所需要的物資。

Different views of the 4 alarm fire in downtown Minneapolis at the Francis Drake Hotel apartments. @FOX9 pic.twitter.com/MJIXpmfg3d — Greg Kellogg (@Overnights_at_9) 2019年12月25日

根據CNN報導，明尼亞波利斯（Minneapolis）市區內的德雷克旅館2樓的4間客房在凌晨冒出火勢，接著延燒到其他層樓，共有3人受到輕傷，目前已送往醫院檢查，但多達250人在聖誕夜被迫流離失所。

消防局長泰納（Bryan Tyner）表示，火勢在過程中逐漸擴大，約30分鐘就已經蔓延至整棟樓，迫使消防人員必須撤離建築，從外部進行撲滅，「雖然已撲滅大部分火勢，但旅館幾乎完全被燒毀。」

明尼亞波利斯在當晚氣溫接近零下，當地公共交通的營運商已經提供5輛巴士供居民暫時居住，美國紅十字會也為這些居民提供食物以及保暖衣物，並開放各地捐款來提供旅館居民協助。政府官員也正在替災民擬定長期住房的計畫。

德雷克旅館在1926年剛開幕時，原本是一間酒店，而後才改為住宅所，總共有146間客房，為無家可歸的窮人提供暫時居住的地方。火勢在經過撲滅後，也會開始進行搜索和原因調查。