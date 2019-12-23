屏東自小客車與機車相撞　騎士頭部重創不治！駕駛酒測值0.6毫克

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮大同路21日清晨發生一起自小客車與機車相撞交通事故，其中機車騎士因傷重送醫不治，自小客車駕駛無大礙，經抽血檢驗，換算酒精濃度為0.6毫克，初步研判是酒駕肇事，警方調查後依過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣潮州鎮大同路21日凌晨發生一起自小客車與機車側撞交通事故，造成機車騎士傷重不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起死亡車禍發生於12月21日4時35分許，在潮州鎮大同路200號附近。警方初步調查，57歲的李姓男子駕駛自小客車，沿大同路東往西超車跨越雙黃線行駛（即潮州鎮往崁頂鄉力社村），與對造40歲李姓男子騎乘的機車，沿大同路西往東車道起步橫越至對向車道，雙方發生側撞，導致李姓機車騎士頭部受傷，傷勢嚴重，被救護車送往潮州安泰醫院急救，但到醫院時已無意識，經急無效。

警方說，自小客車李姓駕駛並無肇事逃逸，由醫院對李姓駕駛抽血檢測，換算酒測值0.60毫克。

警方表示，案發時，交通小隊人員立即趕到現場處理，將傷者送醫急救，並依規定現場繪測、處理，經調閱現場監視器影像及行車紀錄器影像釐清肇事發生經過，報請檢察官相驗，訊後依自小客車駕駛依過失致死罪嫌移送法辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



►周末超殺快閃電