騎腳踏車遭追撞...機車騎士倒地亡！　他「沒開車燈」判7月

▲台灣高等法院高雄分院。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣一名蔣姓男子晚上騎乘腳踏車回家，造成酒駕的蘇姓男子騎乘機車從後方追撞上去，雖然蔣男並無大礙，不過蘇姓騎士卻因顱內出血致死，屏東地院及高雄高分院審理後，依過失致死罪將蔣男判處有期徒刑7個月定讞。

這起事件發生在2018年12月13日晚間6點40分左右，蔣姓男子從佛光山騎乘腳踏車回家，騎乘路途中沒有開燈，且車上沒有反光標誌，造成蘇姓機車騎士從後方追撞且倒地受傷，蔣姓男子則騎腳踏車離開事故現場，獨自留下蘇男，後方騎士發現後緊急通報119，不過蘇男因顱內出血於18日宣告死亡，警方循線才找到肇禍的蔣男。

檢察官認為，蘇男酒駕沒有保持安全剎車距離，涉嫌公共危險罪，是造成車禍主因；而蔣男所騎車的腳踏車沒有開啟燈光設備，則是造成車禍的次要原因，蔣男既然涉及肇事次要原因，仍得負起刑事法律責任。

蔣男雖坦承犯罪，但希望法官從輕量刑，決定再上訴，高雄高分院審理後，仍維持一審判處。法官認為，蔣男騎腳踏車沒有開燈雖然是肇事次因，但卻造成蘇姓男子死亡以及家屬精神痛苦，且蔣男並沒有積極賠償，合議庭仍維持一審判處，將他依過失致死罪處有期徒刑7個月，且不得再上訴。

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