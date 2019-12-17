重機男被撞死留3子女…前妻秒提「離婚無效」求償+1　她擠450萬和解哭了

▲彭女於2019年1月間，駕賓士行經北市環河南路時，疑似為閃躲障礙物，翻車撞死對向蘇姓重機騎士，北院一審依過失致死判她3月徒刑。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

一名彭姓女子於2019年1月26日晚間，駕賓士行經北市環河南路時，疑似為閃躲右前方障礙物，猛烈向左翻越中央分隔島，滑行撞上對向蘇姓重機騎士致死。北院一審依過失致死判彭女3月徒刑，彭女上訴後，答應蘇男3名子女以450萬元和解，但蘇男的前妻竟在他死亡後，提出離婚無效之訴，主張也有權求償，讓雙方和解破局，蘇家律師痛批彭女藉口拖延，讓她當場淚訴「我沒有不和解…」。

▲彭女上訴後，於北院開庭時淚訴要扶養2個孩子，無力負擔對方500萬的和解條件，經調解後，彭女和蘇家3名子女以450萬元達成共識，一切看似順利，不料…。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

彭女上訴後，於北院日前開庭時，淚訴有2個孩子要養，實在無力負擔對方500萬元的和解條件，更在庭上邊流淚、邊說著「我真的很對不起」，後經幾度調解，彭女終於和蘇男3名子女達成共識，願給付每人各150萬，共450萬元和解，不料這場悲劇才剛有了轉機，一名女子的出現，又讓彭女淚灑法庭…。

原來蘇姓男子在案發前幾天，才剛與郭姓妻子離婚，不料事件發生後，郭女竟提出「離婚無效之訴」，主張她也有權向彭女求償，目前案件於北院審理中；彭女律師認為，當初接受450萬的和解條件，就是要所有事情能一筆勾銷，如今又多了郭女的訴訟，希望能等郭女民事的結果出來後，再和蘇男的3名子女和解。

▲蘇男在案發前幾天與郭姓前妻離婚，不料郭女得知蘇男死亡，竟提出「離婚無效之訴」，主張她也有權求償，讓好不容易談好的和解破局，彭女再度淚灑法庭。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

但蘇家律師認為，目前只有蘇男的3名子女有繼承權，已離婚的郭女根本無權求償，且死者家屬本來就各有獨立求償權，彭女根本沒理由因郭女，就暫緩與蘇家子女的和解，律師更吐槽「難道妳撞死人，還要主張不知對方有多少私生子女而不和解嗎！？」，痛批彭女根本是藉口拖延。

雙方律師為此吵成一團，一旁的彭女眼見和解破局，又遭質疑「沒誠意」，讓她再度淚訴「我沒有不和解…」；法官見雙方沒共識，向彭女的保險業務員詢問賠償空間，業務員回覆，「目前強制險加任意險已賠償330萬，若郭女離婚無效成立，任意險部分，確實會因多了一位賠償對象而增加，但金額有限」，法官請雙方再談談，將於2020年1月21日續審。

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