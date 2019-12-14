他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

▲網友夜遊生態區，驚見人類生態奇景。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人在壓抑的都市生活下，在周末假期放鬆都會選擇親近大自然，不論是踏青或是露營都是不錯的選擇，然而近日有泰國網友就在國內旅遊時，到了知名景點「Phu Foi Lom」欣賞冬季夜晚的大自然美景，卻意外發現附近一個帳篷，因為沒有關燈，透出令人害羞的光景，只見帳篷不斷左右搖晃，被網友拍照放上網後，還特別提醒「千萬要記得關燈啊！」

這名泰國網友在臉書上發文，因為自己到Phu Foi Lom旅遊，當地的大自然美景相當出名，而他也選擇在夜晚時去欣賞拍照，沒想到旁邊露營區的地方卻有一個帳篷特別引人注目，白色的光線反射出帳篷內的人的活動，竟然在「老漢推車」的辦事，讓他當場驚呆。

網友事後將自己的遭遇與拍攝的照片分享出來，也特別提醒大家出去露營的時候，在進到帳篷準備睡覺時，千萬要記得把燈關掉，以免燈光反射出裡蓬內的狀況，那就相當尷尬，甚至會讓旁邊的人或是隔壁帳篷的人不知所措。

而照片中也可以明顯看到，帳篷內的「激情老漢推車」，透過燈光雖然看起來很藝術，但也讓其他鄉民留言，「真正的大自然奇景在這啊！」、「馬上就要地震了，真正的自然界行為！」、「這真的太尷尬了！」、「還以為是什麼表演秀」。