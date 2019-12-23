拍遺照拿「喪家名義」私下募款！殯葬紅人張軍凱被爆斂財　家屬知情氣炸

記者趙蔡州／綜合報導

殯葬名人張軍凱日前被提告，利用往生者家屬名義，私自對外募款籌錢，像是之前烏來簡姓男童溺斃案、歸仁陳姓女兵墜橋案等。張軍凱事後表示確實有私下募款，但募款是為了其他有需要家庭「備用金」，錢絕對沒有收到自己口袋，但也坦承「這個方法是錯的。」

百萬製毒師張軍凱金盆洗手後從事殯葬業，經常上節目上分享往生者故事感動不少人，如今他卻被指控利用往生者家屬的名義私下募款斂財，包含烏來簡姓男童溺斃案、歸仁陳姓女兵墜橋案等都被拿來利用。

據悉，張軍凱在擷取新聞連結、遺體修復照後，透過網路社群私訊特定對象，指稱有往生者的家屬急需用錢，詢問是否可以捐錢幫忙，並要求對方把錢匯入指定帳戶，前後至少募得約10萬元新台幣，但這些錢往生者家屬卻都沒有拿到。

▲拍遺照拿「喪家名義」私下募款，殯葬紅人張軍凱被爆斂財。（圖／東森新聞）

事件爆發後，被張軍凱拿來募款的遺體修復團隊立刻對外澄清。沐心遺體修復團負責人表示，「我認識張軍凱是因為他女朋友想學修復，所以才讓他有機可趁，如果是願意為往生者服務的話，我們都很樂意，但不料是利用這樣的行為。」

張軍凱坦承自己確實有募款的行為，但他解釋「這個款項有用在別的家屬身上」，只要有急需幫忙的家庭，「備用金」就能夠立即啟動，「當然我這個方法是錯的，我錯了我就要承認。」

▲張軍凱坦承自己確實有募款的行為。（圖／東森新聞）

張軍凱解釋募款獲得的錢是「備用金」，提供給需要幫忙的家庭使用，但打出往生者家屬的名義募款，最終錢卻不是用在當事人身上，難免讓人懷疑別有目的，如今簡姓男童的母親決定提出妨害信用告訴，就看未來法院會如何判決。