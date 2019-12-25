打開電腦驚見丈夫「壞壞片」！女主不是她　正宮怒提告…小三卻反控偷拍

▲趙男妻子在使用電腦時，意外發現放丈夫與小三在摩鐵激戰的影片，不料她對2人提告通姦時竟遭小三反控妨害秘密。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

人夫趙姓男子與劉姓小三在摩鐵激戰的影片意外曝光後，正宮含淚將影像燒成光碟，對2人提告通姦。不料檢警調查期間，小三竟反控正宮「妨害秘密」偷拍、竊錄性愛影片，但經調查，確定該鹹濕片是趙男手機所錄。法官認為抓姦證據本來就不好蒐證，正宮行為在習慣或道義上應所許可，不符合妨害秘密犯罪構成要件，將她以不起訴處分。

據處分書，趙男婚後與劉女勾纏，2人還在2018年3、4月間在桃園中壢一摩鐵開房激戰，此性愛影片在同年6、7月被正宮發現後，她心寒將影片燒錄成光碟，向檢警對先生與小三提告。小三劉女被告後，氣得反控正宮妨害秘密，偷拍竊錄她與趙男的性愛過程。

趙妻到案後否認拍攝先生與小三的性愛片，她表示影片是在家中使用先生外接硬碟時發現的，也是當下才知道丈夫在外偷吃，傷心難過之餘，才決定燒成光碟，向檢警提出告訴。基隆地檢署傳喚小三劉女到庭說明，但劉女並未到案，一查才發現原來她早已與趙男因被控告妨害婚姻家庭遭通緝。

檢察官參酌過去偵訊紀錄，發現趙男當時有承認性愛影片是他所拍攝，後來才複製轉存到私人電腦，內容與正宮說法吻合，因此確定性愛影片不是正宮所拍攝。又檢方再表示，抓姦這類蒐證本來就不容易，蘇女複製影片雖違反了婚姻純潔的義務，但在習慣或道義上是許可的，不符合妨害秘密犯罪構成要件，對正宮以不起訴處分。

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