　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打開電腦驚見丈夫「壞壞片」！女主不是她　正宮怒提告…小三卻反控偷拍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電腦,手機,3C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲趙男妻子在使用電腦時，意外發現放丈夫與小三在摩鐵激戰的影片，不料她對2人提告通姦時竟遭小三反控妨害秘密。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

人夫趙姓男子與劉姓小三在摩鐵激戰的影片意外曝光後，正宮含淚將影像燒成光碟，對2人提告通姦。不料檢警調查期間，小三竟反控正宮「妨害秘密」偷拍、竊錄性愛影片，但經調查，確定該鹹濕片是趙男手機所錄。法官認為抓姦證據本來就不好蒐證，正宮行為在習慣或道義上應所許可，不符合妨害秘密犯罪構成要件，將她以不起訴處分。

據處分書，趙男婚後與劉女勾纏，2人還在2018年3、4月間在桃園中壢一摩鐵開房激戰，此性愛影片在同年6、7月被正宮發現後，她心寒將影片燒錄成光碟，向檢警對先生與小三提告。小三劉女被告後，氣得反控正宮妨害秘密，偷拍竊錄她與趙男的性愛過程。

趙妻到案後否認拍攝先生與小三的性愛片，她表示影片是在家中使用先生外接硬碟時發現的，也是當下才知道丈夫在外偷吃，傷心難過之餘，才決定燒成光碟，向檢警提出告訴。基隆地檢署傳喚小三劉女到庭說明，但劉女並未到案，一查才發現原來她早已與趙男因被控告妨害婚姻家庭遭通緝。

檢察官參酌過去偵訊紀錄，發現趙男當時有承認性愛影片是他所拍攝，後來才複製轉存到私人電腦，內容與正宮說法吻合，因此確定性愛影片不是正宮所拍攝。又檢方再表示，抓姦這類蒐證本來就不容易，蘇女複製影片雖違反了婚姻純潔的義務，但在習慣或道義上是許可的，不符合妨害秘密犯罪構成要件，對正宮以不起訴處分。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

收到教召令沒去報到！　雙掛號老媽簽收　新北男被判刑2個月

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯摔1m深溝渠毀容！法官判賠280萬

瑞芳嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下橋　殺人未遂送辦

ET快訊
政見會／貪汙每天含豬膽…韓國瑜18大金句一次看！
快訊／宜蘭拆解2千噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

心碎平安夜！堆高機路邊卸載洋蔥　草屯女騎士路過擦撞倒地身亡

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

才剛出獄又偷3500元新鞋再判拘　他嘴硬：舊鞋比較新！

三重藥頭躲攻堅「5樓跳下」穿雨衣當隱形斗篷　民眾聽破門聲誤認槍戰

被網友騙到房間強壞！她「崩潰人流」拿胚胎怒告　朋友心疼：變頭髮雜亂的宅女

打開電腦驚見丈夫「壞壞片」！女主不是她　正宮怒提告…小三卻反控偷拍

獨／除心臟「其他器官都破碎」　高雄1歲受虐女嬰失明！新舊傷都有

快訊／宜蘭拆解2000噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」

「我家在縱貫線！」桃園固執阿嬤很堅持　就是要走在車道上　

台南真理家族前輩堂縱火案7死者聯合告別式　家屬原諒曾嫌父母

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

心碎平安夜！堆高機路邊卸載洋蔥　草屯女騎士路過擦撞倒地身亡

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

才剛出獄又偷3500元新鞋再判拘　他嘴硬：舊鞋比較新！

三重藥頭躲攻堅「5樓跳下」穿雨衣當隱形斗篷　民眾聽破門聲誤認槍戰

被網友騙到房間強壞！她「崩潰人流」拿胚胎怒告　朋友心疼：變頭髮雜亂的宅女

打開電腦驚見丈夫「壞壞片」！女主不是她　正宮怒提告…小三卻反控偷拍

獨／除心臟「其他器官都破碎」　高雄1歲受虐女嬰失明！新舊傷都有

快訊／宜蘭拆解2000噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」

「我家在縱貫線！」桃園固執阿嬤很堅持　就是要走在車道上　

台南真理家族前輩堂縱火案7死者聯合告別式　家屬原諒曾嫌父母

HBL／他們是親戚　尹湘雲：陳力生別叫我阿姨！

許毓仁爆陸資滲透國發基金　批民進黨推反滲透法自打臉

「最希望抓共諜的就是我！」　郭台銘7點澄清從未反對《反滲透法》

華聞快遞／突出「對台創新」！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

加濕器殺菌劑釀百死！16歲學生妹嚴重掉髮全身發炎　狂跑醫院10年難求償

謝金晶北海道全裸泡湯　鬆到一半突被喊名字...她一看當場傻眼

NCC通過寵物頻道「PET CLUB TV」 ！駁「東風國際台頻道」申設

這台Porsche 935賽車很安靜！636匹電動馬達改裝合法上路沒問題

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

喜劇演員酒駕自撞！BMW副駕擺半支威士忌　落跑躲公園

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

百億科技富豪「日本偷情泡湯」　鹹濕對話流出

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

小六女尋母「疑遭勒頸亡」　繼父成浮屍

科技富豪才跟小三日本爽5天　正宮開心接機超悲催

你叫的小姐不是小姐　警破超man應召站

快訊／國道6車連環撞　1命危搶救中

嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下

爛路害工程師摔癱！確定國賠967萬

台南工人遭斬頭亡　業者被勒令停工

台南「極限獵殺」畫面曝！1彈穿心奪命

更多熱門

相關新聞

汐止紅衣男偷拍女童「兩腿之間」...和事實差很大

汐止紅衣男偷拍女童「兩腿之間」...和事實差很大

日前有網友在臉書社團「爆怨公社」社團PO文警告民眾，發文者表示在12月17日傍晚五點多，友人帶著還沒上小學的女兒到新北市汐止區樟樹一路的某便利商店，當時家長忙著影印文件，卻發現一名身穿紅色外套戴眼鏡的陌生男子正在用手機偷拍女兒裙底，甚至把手機放在女兒的「兩腿之間」，汐止警方25日說明調查結果，真相與貼文「差很大」。

壞壞人夫還傳肉照嗆正宮！她開嘲諷：檢討一下可以嗎？

壞壞人夫還傳肉照嗆正宮！她開嘲諷：檢討一下可以嗎？

中山大性別友善宿舍　女學生洗澡遭偷拍

中山大性別友善宿舍　女學生洗澡遭偷拍

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

日BMX名將險凍死台灣　還被拍裸照夾A片貼網

日BMX名將險凍死台灣　還被拍裸照夾A片貼網

關鍵字：

偷拍竊錄性愛片妨害秘密小三正宮

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面