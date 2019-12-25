酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯摔1m深溝渠毀容！法官判賠280萬

▲許女酒店女公關與林男發生拉扯，不慎摔落溝渠致顏面嚴重受創，法院判林男須賠償280萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

許姓酒店女公關因不接受已婚人夫林姓友人追求，2人在台中梅川溝渠旁發生爭執，拉扯過程中許女摔落1公尺深的溝渠，造成臉部五官撕裂傷、牙齒斷裂及上肢多處擦挫傷。法院審理時，許女表示自己工作仰賴臉部外觀，對此向林男求償428萬餘元損害賠償。台中地院依一審判林男須賠償許女280萬餘元。仍可上訴。

許女與林男是朋友關係，2人2018年3月凌晨2點一起搭計程車返家，然而林男雖已婚，但仍執意要追求許女，與她在同處下車。許女明確拒絕林男後雙方發生爭執，此時林男竟以強暴方式拉住許女不讓她離開，過程中害許女重心不穩摔落1公尺深的梅川溝渠，致她顏面、鼻子、口腔撕裂傷、頸部上肢多處擦挫傷及牙齒斷裂，許女憤而向林男提告。

法院審理時，許女表示自己事故發身前在視聽歌唱城擔任公關小姐，工作相當依賴臉部外觀，但現在顏面重創後不只工作、精神受影響，還需經歷漫長治療，對此她向林男求償醫療費、工作損失、勞動能力損失、精神慰撫金共計428萬餘元。

林男於法庭上辯稱，許女酒後自身控制能力欠佳，逕自跨越欄杆站在另一側，拉扯中他雖有出手但時間極為短暫，許女並非完全無法反抗，他認為事故造成與他的行為不具因果關係，他不須負過失責任，但法官不採信林男說詞。

法官審酌，顏女事故後不僅多顆牙齒斷裂、鬆脫，臉部也有多處撕裂傷，事發至今仍在接受治療，後續還需進行牙齒重建，將來復原狀況尚未明朗，又必須忍受生活上諸多不方便，所受身心影響並不小，因此判林男須賠償280萬餘元。全案仍可上訴。

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