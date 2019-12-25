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邀台運動員「享受主場待遇」　陸開放冬奧設施移地訓練

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▲▼國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦26條措施專題記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦今（25日）舉行26措施專題記者會，國家體育總局港澳臺辦主任吳堅指出，未來幾年，大陸將舉辦多項國際大型綜合性賽事，都優先考慮台灣運動員的需求，為訓練、參賽提供便利條件與積極協助。例如2020年的北京冬季奧運，訓練設施或場館若率先開放，歡迎台灣運動員移地訓練，「享受主場待遇」。

國台辦等20個有關部門11月4日出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱「26條措施」）。其中，第25條提到，歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，積極為台灣運動員、教練員、專業人員來大陸考察、訓練、參賽、工作、交流等提供便利條件，為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助。

對此，吳堅在專題記者會上解釋，大陸未來幾年將依序舉辦2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會、2020年三亞亞沙會、2021年汕頭亞青會、2025年成都世界運動會等系列國際大型綜合性賽事。因此，將優先考慮台灣運動員的需求，為他們訓練、參賽提供便利條件和積極協助，使其享受主場待遇。

他以冬季奧運會為例，由於台灣地處亞熱帶，缺乏冬季運動項目訓練的條件，因此大陸將利用籌辦冬奧會的契機，率先將場館設施和訓練資源向台灣運動員開放，包含移地訓練、服務保障、交流比賽等方面，幫助台灣運動員提升冬季運動水平，力爭在北京冬奧會上取得好成績。

▲國家速滑館將進行速度滑冰的比賽。（圖／北京冬奧會官網）

▲國家速滑館將進行速度滑冰的比賽。（圖／北京冬奧會官網）

此外，第26條措施提到，台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部亦可參與大陸相關職業聯賽。大陸單項體育運動協會可向台灣同胞授予運動技術等級證書。歡迎台灣運動員報考大陸體育院校。

吳堅進一步表示，台灣運動員參加大陸職業聯賽，並享受同等待遇是這次體育惠台措施的亮點，大陸主要從「質」和「量」下功夫。首先，從「質」上進行轉變，允許台灣運動員以內援而不是外援身份來參加大陸職業聯賽。

他指出，像是大陸的籃球、足球等職業聯賽，對外援水平都有一定要求，數量也有限制，如果將台灣運動員按照外援來對待，其競爭力很難與歐美高水平運動員相提並論，也大大降低了台灣運動員被大陸俱樂部選中的機會。「允許台灣運動員以內援身份參加大陸職業聯賽，將為更多的台灣運動員來大陸發展、提高水平提供機會。」

下一步，則將在此基礎上推動有關協會和職業聯賽進一步研擬優惠舉措，擴大聯賽開放力度，在量上為台灣運動員參加大陸職業聯賽提供更多機會。至於如果台灣運動員被大陸職業運動俱樂部選中後，若俱樂部參加亞冠等國際比賽時，是否能夠正常代表俱樂部出賽。吳堅則回應，屆時將聽從俱樂部的安排。

▲周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔本季效力CBA聯賽北京首鋼隊。（圖／CFP）

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