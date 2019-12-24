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北京夜空出現神秘雲彩　網猜測：解放軍試射「巨浪-3潛射核彈」

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▲▼北京夜空神秘雲彩，網友猜測可能是試射「巨浪-3」潛射飛彈。（圖／翻攝自《多維新聞》）

▲北京夜空神秘雲彩，網友猜測可能是試射「巨浪-3」潛射飛彈。（圖／翻攝自《多維新聞》）

記者林彥臣／綜合報導

12月23日凌晨，中國北方遼寧大連、北京、山西大同等地上空幾乎同時發現有奇特雲彩，結合解放軍發布的航行警告，大陸網友猜測可能正在進行秘密尖端武器測試，甚至有人直接斷言，是巨浪-3潛射核彈。

根據《多維新聞》報導，有觀察人士指，考慮到大連、北京、大同一線同時出現奇特雲彩，其高度應達到數十公里甚至上百公里，已超出一般飛機活動尾跡及自然成雲的範圍，只可能為高空飛行器。

中國海事局官網發布消息指出，解放軍於12月20日16時00分至27日16時00分在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，具體地點在大連附近海域。

大陸網友結合上述訊息分析，解放軍大概率在大連外海進行最新一次的海上發射活動，對象可能是潛射彈道飛彈，由於巨浪-2潛射核彈已定型服役，且在中國國慶閱兵公開，因此有可能是巨浪-3潛射核彈。

美軍方情報機構曾在2018年11月聲稱，中國在當時進行巨浪-3潛射核彈的首次試射。2019年6月2日，北京上空出現異象，加之軍方航行警告，被指是巨浪-3的第二次測試。如果推測屬實，那麼此次測試可能是巨浪-3的第3次測試，而且是在一年多的時間完成三次測試。

還有看法指出，從十分扭曲的尾氣遺跡看，這次測試可能不是簡單的常規測試，而是安裝有高超音速彈頭，以大幅提升彈頭機動性，以期達到規避攔截的目的。

自中美較量升溫以來，中國高層就軍事力量的發展不斷提出新要求。2018年6月，中共軍委主席習近平在視察北部戰區海軍核潛艦部隊時就說，要大力發展海基核力量。

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