美《國防授權法》查北京干預大選　國台辦批民進黨「諂媚貼靠」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25日）指出，美國《國防授權法》的涉台內容，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，更公開介入台灣地區選舉。她還抨擊民進黨當局枉顧台海和平和台灣同胞的福祉，「為選舉私利，極盡誣蔑攻擊大陸之能事，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。」

美國總統川普21日正式簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）法案，當中要求台灣明年大選後45天內，美國國家情報總監應提交相關報告，說明中國大陸是否干預台灣選舉，以及美國又該如何應對。

對此，朱鳳蓮在例行記者會上回應，大陸全國人大外事委員會、外交部已就此事表明嚴正立場，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。

她指出，「法案的涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，更是公開介入台灣地區選舉，我們堅決反對。」

朱鳳蓮還抨擊民進黨當局枉顧台海和平和台灣同胞的福祉，為選舉私利，極盡誣蔑攻擊大陸之能事，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。

▲國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

至於美國眾議院日前提案，希望美國在台協會辦事處處長需經過參議院任命，等同於無任所大使。朱鳳蓮重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國只能和台灣地區保持民間、非官方的關係，美方對此是十分清楚的。

她強調，我們敦促美國國會恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「至於民進黨當局，他們慣於獻媚貼靠，不值一評。」

面對美方大動作「挺台」，總統府發言人黃重諺表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，感謝川普總統與美國國會對我國國防安全的重視與支持。外交部則感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的一致支持，並表示將繼續積極深化與美國政府在各領域的合作，穩健提升台美互惠互利的夥伴關係。

▲蔡英文出席總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）