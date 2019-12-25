　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美《國防授權法》查北京干預大選　國台辦批民進黨「諂媚貼靠」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25日）指出，美國《國防授權法》的涉台內容，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，更公開介入台灣地區選舉。她還抨擊民進黨當局枉顧台海和平和台灣同胞的福祉，「為選舉私利，極盡誣蔑攻擊大陸之能事，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。」

美國總統川普21日正式簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）法案，當中要求台灣明年大選後45天內，美國國家情報總監應提交相關報告，說明中國大陸是否干預台灣選舉，以及美國又該如何應對。

對此，朱鳳蓮在例行記者會上回應，大陸全國人大外事委員會、外交部已就此事表明嚴正立場，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。

她指出，「法案的涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，更是公開介入台灣地區選舉，我們堅決反對。」 

朱鳳蓮還抨擊民進黨當局枉顧台海和平和台灣同胞的福祉，為選舉私利，極盡誣蔑攻擊大陸之能事，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。

▲▼國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦26條措施專題記者會、發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

至於美國眾議院日前提案，希望美國在台協會辦事處處長需經過參議院任命，等同於無任所大使。朱鳳蓮重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國只能和台灣地區保持民間、非官方的關係，美方對此是十分清楚的。

她強調，我們敦促美國國會恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「至於民進黨當局，他們慣於獻媚貼靠，不值一評。」

面對美方大動作「挺台」，總統府發言人黃重諺表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，感謝川普總統與美國國會對我國國防安全的重視與支持。外交部則感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的一致支持，並表示將繼續積極深化與美國政府在各領域的合作，穩健提升台美互惠互利的夥伴關係。

▲蔡英文出席總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

 
ET快訊
鴻海發放分紅76.62億元！每位員工平均領183萬
電信辦吃到飽最不划算！85%用戶月流量不到10GB
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

《反滲透法》拚三讀　國台辦批民進黨「開民主倒車」

美《國防授權法》查北京干預大選　國台辦批民進黨「諂媚貼靠」

女大生看中醫想長高！醫師竟開處方「跟我嘿咻就行」…她無奈脫了

反滲透法跨年前拚通過！中國台灣網：陸將成台灣「準敵國」

習近平囑託林鄭月娥「辦好香港事情」：支持林鄭下一步工作設想

惡男暴打長髮女被制止還嗆「去報警啊」　她脫困自己追上去討巴掌

陳同佳獲釋2個月仍未投案　管浩鳴：他沒改變赴台自首打算

女醫生平安夜魂斷診間！慘遭病人家屬「割喉放血」…氣管食管全斷血流乾

華聞快遞／北京啟動建設中國首家首貸服務中心

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

《反滲透法》拚三讀　國台辦批民進黨「開民主倒車」

美《國防授權法》查北京干預大選　國台辦批民進黨「諂媚貼靠」

女大生看中醫想長高！醫師竟開處方「跟我嘿咻就行」…她無奈脫了

反滲透法跨年前拚通過！中國台灣網：陸將成台灣「準敵國」

習近平囑託林鄭月娥「辦好香港事情」：支持林鄭下一步工作設想

惡男暴打長髮女被制止還嗆「去報警啊」　她脫困自己追上去討巴掌

陳同佳獲釋2個月仍未投案　管浩鳴：他沒改變赴台自首打算

女醫生平安夜魂斷診間！慘遭病人家屬「割喉放血」…氣管食管全斷血流乾

華聞快遞／北京啟動建設中國首家首貸服務中心

台股尾盤擴大漲勢　收盤上漲31點站回1萬2千點

快訊／心疼！陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」　公司回應：請給她時間處理

神人拍下17隻臘腸定格聖誕照　秘密武器其實非常普通

蔡韓民調懸殊？　王淺秋嗆：若遙遙領先大可不必用《反滲透法》整肅異己

天仁幼稚園萌娃聖誕報佳音　金山警分局警察叔叔好窩心

喬治回鄉打球媽媽是關鍵　「但我最初騙她是要去多倫多」

志工幫狗狗寫下「聖誕願望」　網友暖哭了：拜託成真！

新家沒人「房狂飄菸味」妹子裝潢才後悔　師傅搖頭爆真相：吸進去了

元大高股息ETF受益人數逾17萬人　市場單筆ETF新高

印尼大師賽／周天成領軍先戰香港李卓耀　麟洋等4組男雙出征

大陸熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

老公癱瘓22年！她「帶夫改嫁」新歡點頭了

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

用熱水泡腳！他「整隻腳發黑截肢」

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧

平安夜香港多區示威！　防暴警發射催淚彈

12歲少女肺部破洞了…元兇竟是水

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

惡男暴打長髮女　她脫困還追上去討巴掌

更多熱門

相關新聞

蔡正元：蔡英文攻擊呂秀蓮跟賴清德「非常奇怪」

蔡正元：蔡英文攻擊呂秀蓮跟賴清德「非常奇怪」

國民黨中央日前召開「民進黨的暗黑網軍」記者會，會中國民黨副秘書長蔡正元及新黨不分區提名人邱毅等主持。邱毅曝光一張民進黨中央與南風整合行銷公司的合約，代表人為總統蔡英文，他也咬定這就是民進黨中央操控網軍的證據。而蔡正元25日再提此事，他認為，蔡英文購買網軍攻擊柯文哲是有些「怪怪的」，可是攻擊前副總統呂秀蓮跟民進黨副總統候選人賴清德就「非常奇怪」。

張善政：民進黨強過《反滲透法》又是一樁壞事

張善政：民進黨強過《反滲透法》又是一樁壞事

2020大選，台灣下一步？

2020大選，台灣下一步？

賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「李登輝總統」

賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「李登輝總統」

波特王遭陸方解約　國台辦回應了

波特王遭陸方解約　國台辦回應了

關鍵字：

國台辦朱鳳蓮民進黨國防授權法川普北京特派現場

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

徐乃麟帥兒低調出道！「高挑身材深邃五官」複製爸爸

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面