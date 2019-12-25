波特王撩蔡英文遭陸方解約　國台辦回應了

▲波特王在影片中稱蔡英文「總統」遭陸廠商解約。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

記者曾俊豪／北京報導

網紅波特王因與總統蔡英文拍影片，稱她為「總統」引來大陸合作廠商不滿，進而解除合作關係。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25日）指出，這是企業自身的商業行為，兩岸目前存在難以解決的政治分歧，務實的作法是大家不要把分歧帶到兩岸交流中，這樣兩岸民間交流才能順利進行。

國台辦上午舉行26條措施專題記者會，面對記者提問，朱鳳蓮補充，大陸對於兩岸在任何領域的交流立場是一貫的，明確的，希望藉由兩岸各領域交流可以深化、創造互利共贏，抱持相互理解的態度進行。

波特王與總統蔡英文合拍影片，片中提及「總統」2字引來大陸合作方不滿，不但發出聲明譴責，更直接解除合約。波特王所屬公司16日上午出面說明，表示對方是針對「總統」2字命令影片下架，此事件導致該公司至少損失上百萬元。

事後，波特王所屬公司還發出6點聲明，期望網路的創作環境與自由的空氣能被尊重，並且抨擊大陸合作方「不理性」，讓他們深感遺憾，並決定不再繼續合作。

文中指出，「大陸合作方用命令、以上對下、強對弱的心態要求影片下架，是我們認為無法繼續合作的主因」。至於擁有百萬粉絲的微博帳號遭到佔用，他們除了深感遺憾，也已經做好無法取回帳號的心理準備。

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）