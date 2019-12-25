宋楚瑜談特偵組：司法是面的改革　殺人不用償命不覺得難過？

▲宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜25日在第二場政見會上對於特偵組再度交鋒，親民黨總統候選人宋楚瑜則認為，兩位都提到司法要公正要獨立，但民調證明6、70％都不信司法，國民黨、民進黨就是難兄難弟。宋楚瑜會後受訪強調，司法是一個面的改革。

宋楚瑜表示，司法不是一個點，是一個面，司法的公正性不是只有公正的檢調而已，檢調只是起訴，審判的過程到底怎麼樣？這些程序正義不就是剛剛蔡總統自己也提到了，不是一點，是一個面，不是用說的，是全面的事情，很多人都正視到這個問題。

宋楚瑜提到，特偵組後面提的案子是特偵組就能決定嗎？最後還是要經過法院的系統，但是大家對於現在的法院也有很多不同的看法，今天看到報紙上總統大選的時候，頭版新聞是小燈泡的媽媽，請問這不也是司法我們所應該注意的問題嗎？

宋楚瑜指出，現在台灣殺人不用償命，欠債不必還錢，你想想看公有的財產被大家在那邊不斷被「Ａ掉」，他照樣還可以在外面趴趴走，你不覺得心裡面蠻難過的嗎？司法的公正不是只有一點，是一個面的改革，我們大家一起共同努力，不是只有國民黨民進黨這兩個黨關心，台灣不分黨派、不分族群都非常關心。

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