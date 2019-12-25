《反滲透法》蔡英文拚年底過關　王金平：不符合民主體制和憲政程序

▲前立法院長王金平出席世界神明聯誼會，對民進黨力推《反滲透法》過關做出回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

總統蔡英文日前表示，將在12月31日前力拼《反滲透法》三讀通過，引發藍營不滿，鴻海創辦人郭台銘24日接受專訪時更表示，民進黨若強行通過，將要發起2019版的太陽花運動。對此，前立法院長王金平也做出回應，批評民進黨過去也都是挾國會過半席次強硬通過：「新民意馬上在2月1日產生，應該由新民意來決定，充分討論才真正符合人民的期待」。

王金平25日上午到高雄出席世界神明聯誼會，有媒體提問對於《反滲透法》的看法，王金平表示：「反滲透法是一個很特殊的法案，就法案的重要性以及影響性是非常巨大，就程序來看，滲透或不滲透那是政府才清楚、檢調情資單位才清楚，委員自己不清楚怎麼去提案？這麼重大的法案，為什麼行政院自己不提案卻給委員提案？而且提案後，行政院又不提對岸，有對岸就應該好好討論。」

王金平提出質疑，第九屆立委任期即將屆滿，應不急在舊民意快結束時處理這麼重大的案子，「新民意馬上在2月1日產生，應該由新民意來決定，充分討論才真正符合人民的期待，也是讓大家都沒有怨言，才算真正符合程序。」

王金平指出，31日前通過《反滲透法》要靠民進黨多數，過去的一例一休、年金改革、前瞻預算、轉型正義等等都是用強硬手段強行通過，完全不符合民主程序。並強調，國會一定不能讓民進黨席次過半，31日民進黨團若要通過《反滲透法》一定也是挾多數席次，「完全不符合民主體制和憲政程序」。

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