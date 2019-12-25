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突擊步槍97秒「極限獵殺」畫面曝！1彈穿心奪命　前里長喬賭債爆街頭火拼

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▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

發生在今年8月11日在台南仁德兩派人馬街頭槍戰，造成一名王姓男子死亡，警方追查後發現，一名永康的李姓前里長還涉案，警方隔日發布新聞已經抓到了6個，還有3個在逃，不過事隔四個月，當時街頭雙方開槍火拼畫面曝光，就看到一名男子拿步槍跟對方互開，情節宛如電影，目擊者紛紛走避。

這段畫面是監視器畫面，全長約有97秒，畫面一開始的時候，一部白色轎車就停在仁德中正路三段701號前面，從這台車上頭陸續走下了3名男子，態度並非相當友善，3名男子走進了屋內，不過就在這個時候，在外頭看似像路人的另一名男子，就從貨車上頭拿出了一個黑色袋子裝好的步槍，一邊走一邊取槍，進到了屋內。

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子從貨車上拿下步槍，當時還有槍套。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在進去後不久，原本先踏進屋內的三個人快速跑了出來，而持長槍的男子也追了出來，只見到另外兩個人往大馬路逃，另外一位試圖要奪下步槍，就在貨車前面扭打，不過最後失敗，只好趕緊躲避，因為持長槍的男子開始到處射擊，甚至跟對方還互開，貨車玻璃被開中了好幾槍，玻璃整個碎裂。

短槍怎麼贏得了步槍的威力，原先進入屋內的三個人快速逃跑，不過持步槍的男子還對準他們的背後來開槍，讓他們只能快點在路旁邊找掩護，整個互開槍的街頭火拚就像極了電影場景真實上演，目擊者看到這一幕全都傻了，一度不知道要躲哪裡。

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起當街火拼的案件，就發生在8月11日，警方在隔日宣布破案，找到了6名嫌犯，其中還有3名在逃，偵辦過後仁德分局表示這是一名李姓前里長要來喬賭債，沒想到雙方都有準備，所以就開槍，還造成一名50歲的王姓男子中槍身亡。

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲發生在今年8月11日仁德街頭駁火畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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