越女夫妻雙亡獨留幼女　阿公阿嬤想帶回越南...社會局：生父有監護權

▲台南新營發生阮姓外配疑遭丈夫殺害案，台南市社會局表示，將提供社會福利協助、通譯與法律協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新營發生阮姓外配疑遭丈夫殺害案，陳姓丈夫疑輕生，台南市社會局據報，立即介入處理形。社會局表示，其女兒除交由親友照顧外，社會局將提供社會福利協助、通譯與法律協助，因女兒還有生父，有監護權相關問題，阮女外籍親友想帶女兒回越南，目前尚無法如願。

台南市社會局指出，一、社會局家防中心接獲通報後，已立即指派社工人員前往關心案女（阮女12歲女兒）及其後續照顧，目前案女由親友照顧中，後續社會局會持續關懷案女受照顧情形，並視案家需求提供相關社會褔利協助。

二、有關案女外籍親友表達有意將案女接回國外照顧部分，因事涉監護權（案女之生父）及法律議題，需透過司法途徑處理，社會局會視家屬需求連結新住民服務中心提供通譯及法律相關服務。

三、另社會局社工也會瞭解被害人家庭經濟，視狀況提供經濟補助、喪葬協助或轉介犯罪被害人保護協會等相關資源。

據了解，台南市阮姓女子疑遭陳姓丈夫殺害，其越南籍父母籌錢來台認屍，他們對愛女之死十分傷心外，向社會局表達希望辦好後事，把愛女骨灰帶回老家，更盼能將外孫女帶回越南扶養，但因阮女的前夫是其女兒生父，依本國法律有監護權問題，可能需透過司法來解決，短時間難以如願，市府社會局表示會提供死者家屬相關協助。

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