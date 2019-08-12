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台南槍擊命案真相曝！前里長喬賭債互轟10多槍　6人到案3人在逃

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▲台南市仁德區槍擊命案，傳出係因雙方喬賭債，一言不合引發槍戰，才造成王姓男子胸部中槍身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市仁德區槍擊命案，傳出係因雙方喬賭債，一言不合引發槍戰，才造成王姓男子胸部中槍身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德槍擊命案，傳出係雙方人馬疑因賭債糾紛，相約在中正路三段黃姓屋主家談判，1名李姓前里長帶著王姓男子等2人持槍前往，雙方一言不合發生衝突，引發持槍火拼，其中50歲王姓男子胸口遭擊中，李男與另一名男子則逃離，王男經送醫仍傷重不治，目前警方帶回李男在內6人到案釐清案情，另追緝在逃3名涉案嫌犯到案說明中。

▲台南市仁德區槍擊命案，傳出係因雙方喬賭債，一言不合引發槍戰，才造成王姓男子胸部中槍身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，李姓前里長疑因為喬賭債情事，夥同死者王男等3名男子，持槍駕車前往黃姓男子租住處談判，4人開車抵達後，留下駕駛1人在車上等候，由李姓前里長與死者王男等2人下車進屋談判。

李姓前里長進屋後便大聲嗆聲，同夥還持槍托擊打黃姓屋主頭部受傷，引發雙方衝突，當時在現場在泡茶的黃男等多人也有持槍，雙方在屋內持槍互射10多槍，李男等3人見對方有槍，且人多勢眾，反而落荒而逃，其中李男同行的王姓男子胸口中槍，奪門逃出屋外數公尺後即不支倒地，李男則與另一名友人即跳上接應的車子逃離現場，而黃男等一行人也紛紛竄逃。

▲台南市仁德區槍擊命案，傳出係因雙方喬賭債，一言不合引發槍戰，才造成王姓男子胸部中槍身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局鑑識人員及歸仁分局在黃男租住處至少發現3處彈孔，屋外的車輛也發現至少二處彈孔，並在屋內及門外拾獲2枚彈殼，懷疑其他彈殼已被人清理掉，警方11日循線找到黃男及當時在屋內的一名男子帶回偵訊，黃男聲稱自己後腦遭對方打傷，警方先將黃男送醫救治，再帶回警局偵訊。

▲台南市仁德區槍擊命案，傳出係因雙方喬賭債，一言不合引發槍戰，才造成王姓男子胸部中槍身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而當時屋內的另一名男子，則向警方表示，案發時他正在屋內泡茶，卻突然衝進來3人，對方直接持槍向屋內開槍射擊，他不認識進來屋內的3人，不知死者身分，也不知發生槍擊案的原因。

▲台南市仁德區槍擊命案，傳出係因雙方喬賭債，一言不合引發槍戰，才造成王姓男子胸部中槍身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局表示，警方目前已傳喚包括涉案之李姓前里長等6人到案，進一步釐清相關案情，基於偵查不公開，不對偵查內容提出說明。據了解，本案雙方涉案人共計10人，除李姓前里長等4人（含王姓死者1人），還有黃姓涉案人等6人，目前李姓前里長等已有6人到案，死者1人，另有3人在逃。目前台南地檢署檢察官正會同法醫在台南市立殯儀館解剖相驗中（本文於11時 1 6分更新）

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關鍵字：台南,仁德,槍擊命案,賭債

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