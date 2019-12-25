台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

▲陳男母親悲痛萬分，紅著眼睛斥責兒子，「半句話都沒留下，就這麼走了」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台南報導

越南籍美容師阮姓女子（37歲）嫁來台灣10年，不料日前卻疑似遭到再婚的陳姓丈夫勒殺，而陳男隨後也投海輕生身亡。面對這一家庭變故，陳男母親難以接受，哭到雙眼紅腫，頻喊兒子真的很孝順，「發生這樣的事情，（陳男）你至少也先打個電話給我，說一聲『媽，我怎麼了』，半句話都沒說，就這麼走了！」而阮女的父母飛抵台灣認屍時，也一度哭癱，無法接受女兒驟逝的事實。由於阮女家境清苦，父母難以負擔喪葬費用，因此目前先由陳男家屬全力協助。

警方初步調查，阮女帶著與前夫所生的女兒再婚，並和陳男在台南新營展開同居，女兒平時多交由保母照料，僅有假日母女倆才會團聚；但自16日起，女兒卻再也無法與阮女取得聯繫，直到19日在保母的陪同下回到住處尋母，才赫見阮女半裸倒在臥房地面，早已死亡多時。詭異的是，案發當下丈夫陳男不見蹤影，警方多方追查，才發現陳男在案發後不久即前往嘉義布袋投海自盡，被發現時已成浮屍。

▲死者阮女2年多前與陳男再婚。（圖／翻攝死者臉書）

▲陳男疑似先勒殺妻子，隨後再驅車前往嘉義布袋海邊投海輕生。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳母接獲警方噩耗後在女兒的陪同下前往認屍，由於陳男左手無名指缺少一節，陳母透過這一特徵認出兒子，當場崩潰痛哭不已，事後接受媒體訪問時，對於這一家庭變故仍無法接受，哀痛地表示，兒子真的很孝順，結婚後與阮女在外同居，因此身為母親的她也不知道兒子到底發生什麼事。陳母邊說邊掉淚，還忍不住斥責兒子，「發生這樣的事情，至少你也先打給電話給我說一聲，半句話都沒留下，就這麼走了！我現在睡覺只要眼睛一閉，就想到這個兒子……！」另一方面，針對兒子與媳婦爭吵的傳聞，陳母也駁斥，就她所知2人感情一直都很好，但為何會演變成如此，「我真的不知道……。」

而遠在越南的阮女父母接獲警方通知後，急忙籌錢搭機抵台認屍，見到女兒遺體後2老一度哭到不能自已，透過翻譯哀痛地說，女兒嫁來台灣10年，就是為了改善老家經濟狀況，平時辛苦工作，每個月都會固定寄錢回家，不只如此，在台灣還得獨力撫養12歲的女兒，日子過得很辛苦，如今發生悲劇，阮女父母實在無力支付女兒的喪葬費用，盼著外界能夠幫忙，讓他們能夠順利將孫女帶返越南照料。目前阮女的後事已由陳男家屬全力協助辦理，而確切的案發原因、過程細節為何，仍待警方深入釐清。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

►越女夫妻雙亡獨留幼女 阿公阿嬤想帶回越南...社會局：生父有監護權

►越籍女丈夫陳屍嘉義海灘 遺體浮腫難辨！媽到場認出他：左手無名指少一節

►越南女陳屍台南住處丈夫嘉義溺斃 鄰居：兩人感情不錯，常同進同出

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲阮女父母悲痛籌錢搭機前往台灣處理後事。（圖／東森新聞）

▲阮女靈堂。（圖／記者洪正達攝）