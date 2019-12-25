　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台南殺妻，越南籍美容師殞命，雙方死者父母。（圖／東森新聞）

▲陳男母親悲痛萬分，紅著眼睛斥責兒子，「半句話都沒留下，就這麼走了」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台南報導

越南籍美容師阮姓女子（37歲）嫁來台灣10年，不料日前卻疑似遭到再婚的陳姓丈夫勒殺，而陳男隨後也投海輕生身亡。面對這一家庭變故，陳男母親難以接受，哭到雙眼紅腫，頻喊兒子真的很孝順，「發生這樣的事情，（陳男）你至少也先打個電話給我，說一聲『媽，我怎麼了』，半句話都沒說，就這麼走了！」而阮女的父母飛抵台灣認屍時，也一度哭癱，無法接受女兒驟逝的事實。由於阮女家境清苦，父母難以負擔喪葬費用，因此目前先由陳男家屬全力協助。

警方初步調查，阮女帶著與前夫所生的女兒再婚，並和陳男在台南新營展開同居，女兒平時多交由保母照料，僅有假日母女倆才會團聚；但自16日起，女兒卻再也無法與阮女取得聯繫，直到19日在保母的陪同下回到住處尋母，才赫見阮女半裸倒在臥房地面，早已死亡多時。詭異的是，案發當下丈夫陳男不見蹤影，警方多方追查，才發現陳男在案發後不久即前往嘉義布袋投海自盡，被發現時已成浮屍。

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／翻攝死者臉書）

▲死者阮女2年多前與陳男再婚。（圖／翻攝死者臉書）

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳男疑似先勒殺妻子，隨後再驅車前往嘉義布袋海邊投海輕生。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳母接獲警方噩耗後在女兒的陪同下前往認屍，由於陳男左手無名指缺少一節，陳母透過這一特徵認出兒子，當場崩潰痛哭不已，事後接受媒體訪問時，對於這一家庭變故仍無法接受，哀痛地表示，兒子真的很孝順，結婚後與阮女在外同居，因此身為母親的她也不知道兒子到底發生什麼事。陳母邊說邊掉淚，還忍不住斥責兒子，「發生這樣的事情，至少你也先打給電話給我說一聲，半句話都沒留下，就這麼走了！我現在睡覺只要眼睛一閉，就想到這個兒子……！」另一方面，針對兒子與媳婦爭吵的傳聞，陳母也駁斥，就她所知2人感情一直都很好，但為何會演變成如此，「我真的不知道……。」

而遠在越南的阮女父母接獲警方通知後，急忙籌錢搭機抵台認屍，見到女兒遺體後2老一度哭到不能自已，透過翻譯哀痛地說，女兒嫁來台灣10年，就是為了改善老家經濟狀況，平時辛苦工作，每個月都會固定寄錢回家，不只如此，在台灣還得獨力撫養12歲的女兒，日子過得很辛苦，如今發生悲劇，阮女父母實在無力支付女兒的喪葬費用，盼著外界能夠幫忙，讓他們能夠順利將孫女帶返越南照料。目前阮女的後事已由陳男家屬全力協助辦理，而確切的案發原因、過程細節為何，仍待警方深入釐清。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

►越女夫妻雙亡獨留幼女　阿公阿嬤想帶回越南...社會局：生父有監護權

►越籍女丈夫陳屍嘉義海灘　遺體浮腫難辨！媽到場認出他：左手無名指少一節

►越南女陳屍台南住處丈夫嘉義溺斃　鄰居：兩人感情不錯，常同進同出

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼台南殺妻，越南籍美容師殞命，雙方死者父母。（圖／東森新聞）

▲阮女父母悲痛籌錢搭機前往台灣處理後事。（圖／東森新聞）

▲▼台南殺妻，夫投海自盡，越南籍美容師靈堂。（圖／記者洪正達攝）

▲阮女靈堂。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
忘帶便當盒！他用「數學」神解決　網笑翻：終於有人看懂課本了
政見會／韓國瑜談罷韓動員「香港人、外縣市來遊行 」
植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了
政見會／韓國瑜回擊蔡英文：你當網軍是199吃到飽嗎
LIVE／二次交鋒！　2020總統政見會登場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南真理家族前輩堂縱火案7死者聯合告別式　家屬原諒曾嫌父母

錢莊老闆哀求：有話好好商量！員工仍「狠殺焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

搶搭小黃爆衝突！旗山火鍋店老闆怒嗆：好膽嘜走　下秒「砰砰」2槍擊斃男大生

「綠標人行道」慘淪倉庫、停車場　北市大安區1年開罰1萬4千件

遭指關說法官…黃越宏怒控檢察官卻突撤告　林達：堅持繼續審理

紅衣男偷拍女童「兩腿之間」...汐止警：和事實差很大

前苗栗縣長胞弟劉政池「確定在牢裡跨年」！北檢傳喚12月31日發監

台越夫妻分隔兩地死亡　「勒死妻再自殺」等最後拼圖串連案情

尷尬！4警2車前後包抄圍捕拒檢車　駕駛倒車一個MOVE開溜　　

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

台南真理家族前輩堂縱火案7死者聯合告別式　家屬原諒曾嫌父母

錢莊老闆哀求：有話好好商量！員工仍「狠殺焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人

台南夫弒妻後投海亡！媽接噩耗哭腫眼…哽咽斥兒：半句話都沒留就走了

搶搭小黃爆衝突！旗山火鍋店老闆怒嗆：好膽嘜走　下秒「砰砰」2槍擊斃男大生

「綠標人行道」慘淪倉庫、停車場　北市大安區1年開罰1萬4千件

遭指關說法官…黃越宏怒控檢察官卻突撤告　林達：堅持繼續審理

紅衣男偷拍女童「兩腿之間」...汐止警：和事實差很大

前苗栗縣長胞弟劉政池「確定在牢裡跨年」！北檢傳喚12月31日發監

台越夫妻分隔兩地死亡　「勒死妻再自殺」等最後拼圖串連案情

尷尬！4警2車前後包抄圍捕拒檢車　駕駛倒車一個MOVE開溜　　

蘇花改1/6全線通車！北花車程大省1小時　「區間測速」4月上路抓違規

鱸魚／為什麼矽谷這些大公司，要砸重金辦聖誕趴？（下）

拒絕支持韓國瑜！　北港朝天宮董事長蔡咏鍀：選舉就是投自己喜歡的人

台南真理家族前輩堂縱火案7死者聯合告別式　家屬原諒曾嫌父母

錢莊老闆哀求：有話好好商量！員工仍「狠殺焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人

政見會／韓國瑜提政策回擊蔡英文：國家要把錢花在教育「非監獄」

政見會／「網軍是199吃到飽？」、「貪汙每天含豬膽」…韓國瑜18大金句一次看！

好好的貓咪不當…這隻堅持要當帽子　瘋狂迷戀主人的頭皮味道

全年獲多項獎項肯定　台灣中油期能永續經營發展

驚！孩子的「這2種特質」…可能是自閉症？

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

喜劇演員酒駕自撞！BMW副駕擺半支威士忌　落跑躲公園

百億科技富豪「日本偷情泡湯」　鹹濕對話流出

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

小六女尋母「疑遭勒頸亡」　繼父成浮屍

你叫的小姐不是小姐　警破超man應召站

科技富豪才跟小三日本爽5天　正宮開心接機超悲催

嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下

爛路害工程師摔癱！確定國賠967萬

台南工人遭斬頭亡　業者被勒令停工

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

更多熱門

相關新聞

台越夫妻分隔兩地死亡　等最後拼圖串連案情

台越夫妻分隔兩地死亡　等最後拼圖串連案情

被檢警懷疑涉嫌殺妻的陳姓男子離開租處的身影曝光，檢警追查陳男去向，在嘉義八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳男駕駛之自小客車及手機，隨後發現疑似陳男的浮屍，因檢警相驗死者阮女右舌骨斷裂，法醫初步研判應是掐脖造成，懷疑陳男涉嫌殺妻後輕生，惟目前尚待親子鑑定結果，才能串起整個案情。

越女夫妻雙亡獨留幼女　公嬤想帶回越南短期難如願

越女夫妻雙亡獨留幼女　公嬤想帶回越南短期難如願

殺妻最後身影曝光　夫勒斷妻頸再畏罪投海

殺妻最後身影曝光　夫勒斷妻頸再畏罪投海

市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

市售「越南豬肝醬罐頭」驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

越女夫陳屍海灘　媽認屍：無名指少一節

越女夫陳屍海灘　媽認屍：無名指少一節

關鍵字：

台南新營越南美容師殺妻

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面