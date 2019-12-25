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越籍女丈夫陳屍嘉義海灘　遺體浮腫難辨！媽到場認出他：左手無名指少一節

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▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳男18日傍晚就被發現陳屍在八掌溪出海口，但當時遺體浮腫難辨，身分難以確認。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者林悅、洪正達、莊智勝／台南報導

台南新營19日驚傳兇殺血案，37歲的越南籍阮姓女子陳屍住處，其丈夫陳男更詭異陳屍遠在嘉義布袋的海灘。警方表示，其實陳男的遺體早在兇案曝光前、18日傍晚就已經發現，但當時他已死亡多時，遺體浮腫難辨，起初只能以無名屍處理，最後因遺體無名指缺少一個指節，經過家屬指認特徵後，才終於確認死者身分就是陳男。

警方調查，18日晚間嘉義民眾報案，八掌溪出海口沙灘發現一具男性浮屍，警方到場勘查後，發現遺體浮腫程度相當嚴重，臉部根本無法辨別，僅能初步研判死者性別為男性，暫時以無名屍方式處理。

直到19日，阮女女兒尋母意外揭開兇殺案，警方追蹤下落不明的陳姓丈夫時，因陳男家屬曾提及其左手無名指缺少一指節，加上陳男座車又停在八掌溪出海口附近，警方這才驚覺該具遺體身分極有可能就是下落不明的陳男，經過母親和大姊到場指認、比對後，終於確認身分無誤。檢警20日相驗，發現陳男遺體並無明顯外傷，研判應是生前落水溺斃，全案正深入釐清中。

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▼陳男左手無名指缺少一指節，經家屬比對後，終於確認身分無誤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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