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社會 社會焦點 保障人權

平安夜小朋友攻佔警政署！　教會志工率學童赴警政署為警加油打氣

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記者張君豪／台北報導

24日晚間數十名小朋友突然攻佔警政署！？原來是基督教標竿教為感謝警察維持社會安定辛勞，今天號召教會內大小朋友利用平安夜夜到警政署報佳音，教友們為辛苦執行選舉專案勤務的波麗士大人們加油打氣，警政署長陳家欽也在副署長黃宗仁、公關室主任李文章等人陪同下陪小朋友唱聖歌，象徵為警界祈福並增進警民關係。

▲教會志工為慰勉警察工作辛勞，24日晚間到警政署致意並齊唱聖歌祈福。（圖／記者張君豪翻攝）

▲教會志工為慰勉警察工作辛勞，24日晚間到警政署致意並齊唱聖歌祈福，由警政署長陳家欽代表接待。（圖／記者張君豪翻攝）

▲教會志工為慰勉警察工作辛勞，24日晚間到警政署致意並齊唱聖歌祈福。（圖／記者張君豪翻攝）

▲教會志工為慰勉警察工作辛勞，24日晚間到警政署致意並齊唱聖歌祈福。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署署長陳家欽表示：為感謝鄰居基督教標竿教會特別蒞臨警政署向全國警察同仁致敬，百忙中抽空與這些支持警察的朋友們，一同享受聖誕佳節氣氛。

警政署長陳署長表示，現在適逢選舉，各警察機關都非常忙碌、緊繃，落實執行各項選舉維安工作，目的就是要給大家一個良好的選舉環境，警方定會盡力危安讓這場全台矚目的大選能順利進行。

陳家欽感性表示：有外界給警察支持的力量與祝福，定能讓基層同仁特別能感受聖誕佳節的溫暖，警政署仍將持續精進各項治安維護工作，作為報答與回饋各界朋友的支持，以營造良好的社會治安環境。

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