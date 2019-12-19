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國安局軍官發酒瘋！友人毆警遭逮他抓狂　踹破派出所大門遭壓制上銬

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▲信義三張犁派出所大門遭酒醉的國安局官員踢破，目前警所仍大門敞開待修中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義三張犁派出所大門遭酒醉的國安局官員踢破，目前警所仍大門敞開待修中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

19日凌晨1時許，一名國安局陳姓官員與另名友人在台北市信義區夜店酒後與人發生口角衝突，國安局官員的友人因被他人毆打，轄區三張犁派出所警員趕赴現場時拉開雙方時，國安局官員的朋友不服警方取締，出拳毆警，當場被優勢警力制伏逮捕，事後陳姓官員陪伴鬧事朋友返回警所，不料陳員竟大鬧三張犁派出所，甚至出腳踢破派出所大門。

信義警方表示：國安局陳姓官員18日晚間與友人前往信義區夜店喝酒，卻在凌晨1點多打算離去時，友人與另幫人馬發生衝突，夜店安管人員見雙方爭吵，立刻上前制止並報警處理，轄區三張犁派出所警方立刻派遣大批人力到場。

警方指出，當時警網到場時，制約雙方人馬勸導離去，呼籲兩邊別發生肢體衝突觸法。結果陳姓官員朋友卻不服制止，當場揮拳毆打警察，警員立刻把他壓制在地上銬帶回派出所，陳男陪同被捕友人返回派出所時，由於警所內正在隔離訊問毆警犯嫌，希望他能在派出所外等候並保持理性。

結果陳男認為自己是國安局官員，竟遭警方拒絕在派出所外面，心生不滿大聲嗆警，並一角踹破三張犁派出所玻璃立門。

警所內警員發現大門被打破，立刻上前將他逮捕，並施以酒測發現陳男酒測值高達0.7毫克，警方也根據規定將他上銬施行保護管束、並關入拘留所過夜，警方經聯絡國安機關查證後，確定陳男是國安局的軍職官員，信義警方並依規定通知台北憲兵隊到場處置，訊後並依妨害公務、毀損等罪嫌移送地檢署。

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