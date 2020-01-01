媒體質疑警打假「辦藍不辦綠」　刑事局傍晚秀案例澄清：絕無選擇性辦案

記者張君豪／台北報導

對於1日有電子媒體報導警察機關偵辦假訊息案件，民眾慘遭約談，恢復戒嚴時期一事；警政署與刑事局1日晚間7時許召開記者會舉行說明，刑事局偵查科表示：媒體報導警察機關只辦藍不辦綠並非事實，並舉例刑事局受理國民黨提告民眾於臉書上傳影片影響名譽，經調查移送北檢1人；受理郭台銘遭網友造謠母親過世網路假訊息，經調查亦已移送北檢3人。警方強調依法偵辦，絕無藍綠之別。

▲刑事局偵查科長詹志文對媒體報導辦藍不辦綠內容進行澄清。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵查科傍晚說明，警察機關受處理網路假訊息案件不分黨派、對象，只要行政機關、民眾、候選人發現假訊息向警方提告，警察機關均會依規定受理，但警方強調警察並無案件偵結權，須調查後將結果移送管轄地檢署或法院後續偵審。

刑事局偵查科長詹志文指出，有媒體報導指稱「65歲婦在臉書轉發立委質詢影片，竟被以違反農業金融法約談」及「婦人女兒稱其母親分享中選會使用油性印泥之假消息貼文，竟被桃園警方以違反社維法約談」其實都是地檢署、中選會要求警方依法調查、甚至發公文告發要求警方執法。

刑事局表示，關於65歲婦違反農業金融法遭約談案，該案由台北地檢署交查刑事局，調查有關全國農業金庫股份有限公司告發臉書署名「蔡○蘭」等70名網友帳號涉嫌散布「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」不實流言，檢察官初判已涉違反農業金融法第38條。

另外一案由婦人轉貼「中選會使用油性印泥之假消息貼文」案，中選員更是直接發公文向刑事局告發，中選會認為臉書網友稱中選會使用油性印泥，造成韓國瑜選票容易變成廢票、甚至還捏造中選會今年更換成綠營票所人員等不實流言，中選會發公文提告，警方僅是依法辦理。

刑事局強調，警察機關偵辦案件都有所本，上述2個案例都是地檢署、中央機關發交查、告發案件，警方打擊假消息絕無「辦藍不辦綠」，而且網路假訊息案件易渲染引發效應，容易影響選舉公平性，警方呼籲民眾對於網路流傳之訊息應多加查證，避免成為假訊息傳播者吃上官司。

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