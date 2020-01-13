「小英拿800萬票請全台吃雞排」　警政署駕駛遭洗版關臉書...請假3天避風頭

▲全台吃雞排！網友「蔡英文800萬票」下賭注慘，警政署13日證實po文的何姓約聘司機即日起請假3天。（圖／翻攝批踢踢）

記者張君豪／台北報導

警政署一名約聘雇的何姓駕駛，在2020年本次總統大選前在臉書寫下：「才喊一百萬就有曝光度……我也喊一個如果菜陰魂拿到800萬票。我請全台灣人民每人一份雞排」，結果遭網友截圖肉搜存證，並在總統蔡英文開票大勝後遭到狂洗版、要他出來面對。

▲網友岔「蔡英文800萬票」結果慘輸，鄉民截圖嗨爆：笑死。（圖／翻攝批踢踢）

警政署表示：目前署方已勸導何男謹言慎行，強調何姓司機非警職人員且發文未涉公務；13日警政署證實何男以「家有要事」為由請假3天，並未到警政署上班；研判何男可能身陷「雞排風暴」，想冷靜沉澱一下。

警政署再度說明，何姓司機並非警職人員，他在2001年以有「乙級汽車修護技術士」、「汽車修護技工」專長，在警械修理廠擔任技工，後來考取大客車駕照後調任警政署，任內表現正常。

警政署內認識何姓司機的同仁私下透露，何男平常開朗陽光，熱愛壘球運動，曾代表警政署參加「全國總統盃慢速壘球錦標賽」拿下團體冠軍，個人也榮膺該屆比賽最有價值球員，同仁沒想到他私下在臉書社群軟體一句玩笑話，卻讓他慘遭網友洗版關閉臉書。

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