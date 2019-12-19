率小弟圍徐乃麟公司嗆「下次到你家！」　萬華華西街幫老大楊仔被捕

▲萬華華西街幫楊姓老大涉嫌多宗恐嚇取財案件遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局19日宣布破獲一起萬華區華西街幫楊姓大哥教唆多名小弟持辣椒水、棍棒恐嚇被害人取財的案件。其中被害人包括知名藝人徐乃麟。警方指出，楊姓大哥接獲與徐合作投資的股東委託，今年8月間曾帶小弟到徐乃麟位於內湖的公司控嚇嗆聲、要求徐還款出面負責，楊姓老大並當場嗆說：「這次是到你公司、下次就到你家！」警方獲報展開調查，日前收網逮捕楊姓大哥及其幫眾等6人到案說明。

▲萬華華西街幫楊姓老大涉嫌多宗恐嚇取財案件遭警方逮捕，警方查扣刀械等犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第三隊表示：有多名被害人先後報案指稱，遭萬華華西街幫綽號「楊仔」的楊姓大哥（59歲）率多名未成年幫眾，分持辣椒水、槍型物品強押被害人討債未遂，刑事局警方與偵北市松山、南港警分局共組專案小組，報請臺北地檢署檢察官黃筵銘指揮深入追查，持續蒐報該不法集團事證，以瓦解該不良犯罪組織。

▲萬華華西街幫涉入多件討債、控嚇案件，圖為幫眾進入被害人公司電梯畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

警方辦理本案後，擴大清查發現尚有知名藝人徐乃麟等人等受害，專案小組根據被害人提供的證據調查，今年12月13日起兵分多路、分赴台北市萬華區、新北市三重區陸續拘提華西街幫楊姓大哥及其幫眾等6人到案說明。

警方調查，藝人徐乃麟日前曾因與人合資賣賣房屋、投資公司發生財務糾紛，部分股東不甘損失，委託華西街幫楊姓老大出面幫忙協調，楊男接受委託後於今年8月27日率小弟到台北市內湖區徐乃麟的公司嗆聲討債，徐乃麟公司人員蒐證與律師討論後決定提告。

警方並在幫眾的住處、幫派活動據點查扣楊姓老大手寫的紙張、開山刀及犯罪用的聯絡手機等贓證物，訊後先依違反組織犯罪條例、傷害、妨害自由、恐嚇、恐嚇取財等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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